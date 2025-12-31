Bundesratsfoto 2026: Kollegialität und Vertrauen in die junge Generation

Bern – Für das Bundesratsfoto 2026 hat Bundespräsident Guy Parmelin vier Studierende der Fotografie engagiert. Das gesamte Projekt wurde von jungen Menschen in Ausbildung realisiert. Das Endprodukt ist ein authentisches Portrait des Bundesrats als Kollegium.

Für das neue Bundesratsfoto wollte Bundespräsident Guy Parmelin eine frische Perspektive – die Perspektive der jungen Generation. Der Vorsteher des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) beauftragte deshalb die Berufsfachschule Vevey, das Projekt mit Studierenden des Fotografie-Lehrgangs zu realisieren. Aus verschiedenen Klassen wurden vier angehende Fotografinnen und Fotografen ausgewählt – jede Person mit spezifischen Fähigkeiten, die dem Team und dem Projekt zugutekamen: Nathan Bugniet, Eileen Fraefel, Samantha Keller und Léo Margueron. Lehrpersonen unterstützten die Studierenden beim Konzept und bei der Realisation.

Das Endprodukt ist ein authentisches Portrait des Bundesrats: Die sieben Bundesratsmitglieder und der Bundeskanzler wurden nicht einzeln, sondern bei einem gemeinsamen Shooting fotografiert, im Salon de la Présidence, gleich neben dem Sitzungszimmer des Bundesrats. Auf dem fertigen Bild sind aber auch – auf einem separat aufgenommenen Foto – die vier Studierenden zu sehen. Damit machen sie den Aufnahmeprozess transparent und zeigen die verschiedenen Aspekte ihrer kreativen Arbeit.

Nicht nur das Konzept und die fotografische Umsetzung wurde von jungen Menschen in Ausbildung realisiert, sondern auch andere Teile des Projekts. Lernende der Bundeskanzlei und des WBF waren beim Test-Shooting als Statistinnen und Statisten im Einsatz. Und ein Mediamatik-Lernender der Bundeskanzlei erstellte das Video, das einen Blick hinter die Kulissen der Produktion wirft.

Das offizielle Bundesratsfoto wurde in einer Auflage von 35’000 Exemplaren gedruckt. Es kann heruntergeladen und bestellt werden unter www.admin.ch. Dort zeigt ein kurzer Film, wie das Bundesratsfoto entstanden ist. (admin.ch/mc/ps)