Burckhardt rechnet mit mehr Umsatz und Betriebsgewinn

Winterthur – Burckhardt Compression erwartet für das Geschäftsjahr 2022/23 (per Ende März) mehr Umsatz und Betriebsgewinn als bisher angenommen. Wie der Kompressorenhersteller am Freitag mitteilte, rechnet er neu mit einem Umsatz von rund 830 Millionen Franken und mit einer höheren Betriebsgewinnmarge von rund 11,3 Prozent. Bisher stellt Burckhardt einen Umsatz von 720 bis 760 Millionen Franken und eine EBIT-Marge auf Vorjahreshöhe (10,8%) in Aussicht.

Burckhardt habe dank proaktiver Massnahmen zur Beschleunigung der Lieferketten und einer gewissen Stabilisierung der globalen Logistik in den letzten Wochen des Geschäftsjahres grössere Projekte ausliefern können. «Einige davon sogar vor dem erwarteten Zeitplan», schreibt Burckhardt. Dies habe es dem Unternehmen ermöglicht, für das am 31. März 2023 zu Ende gegangene Geschäftsjahr einen Umsatz von rund 830 Millionen Franken zu verbuchen.

Es handelt sich um ungeprüfte Zahlen, schreibt Burckhardt weiter. Die Jahresergebnisse für das Geschäftsjahr 2022 und der Geschäftsbericht werden am 6. Juni 2023 veröffentlicht. (awp/mc/pg)