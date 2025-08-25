Burgener und Co. geben Mehrheit an Eventfirma Highlight ab

Pratteln – Die Medien- und Eventvermarktungsfirma Highlight mit dem Filmstudio Constantin holt sich 300 Millionen Franken frisches Geld und damit einen mächtigen neuen Besitzer ins Boot. Die bisherigen Grossaktionäre um den früheren FCB-Besitzer Bernhard Burgener unterzeichneten eine entsprechende Absichtserklärung, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.

Neben Burgener zählen zu den Grossaktionären die Pensionskasse der Messerfabrik Victorinox und die Investmentfirma des Luzerner Geschäftsmanns Alexander Studhalter. Dieser war 2022 von den USA im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg wegen mutmasslicher Verbindungen zu einem russischen Oligarchen und Geldwäscherei-Vorwürfen vorübergehend mit Sanktionen belegt worden, wies die Anschuldigungen jedoch zurück. Er trat in der Folge von seinen damaligen Verwaltungsratsmandaten bei HLEE sowie verschiedenen Konzerngesellschaften zurück.

Vor Neuanfang

Das Geschäft der Highlight Event & Entertainment (HLEE) steht nun vor einem Neuanfang. Mit dem 300-Millionen-Zuschuss steigt die Investmentfirma CSL Mindset als neue Mehrheitsaktionärin ein. Mit 25 Millionen neuen gezeichneten HLEE-Aktien zu je 12 Franken will sich CSL Mindset 62 bis 67 Prozent der Anteile am Schweizer Börsenunternehmen sichern, wie HLEE am Sonntagabend mitteilte.

Die Kapitalerhöhung soll im Rahmen eines Bezugsrechtsangebots erfolgen, wobei die bisherigen Hauptaktionäre ihre Bezugsrechte nicht ausüben, um den Einstieg der Investorin zu ermöglichen.

«Göttliche Fülle»

Hinter CSL Mindset verbirgt sich ein nicht namentlich genannter privater Investor sowie die Stiftung Clementy Schuman Legacy Foundation mit Sitz in London. Sie ist inspiriert unter anderem von EU-Mitgründungsvater Robert Schuman und engagiert sich laut eigenen Angaben für Frieden, Einheit, humanitäre Werte und göttliche Fülle. Die Stiftung organisiert internationale Treffen zu Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Als Treffpunkt nutzt sie unter anderem den Vatikan. Sie engagiert sich in Bereichen wie Raumfahrt, kulturellem Engagement, Gesundheit und Infrastruktur.

In der Stiftung sind prominente Persönlichkeiten aktiv, darunter der Katholisch-Konservative Ján Figel, ehemaliges Mitglied der EU-Kommission und früherer stellvertretender Ministerpräsident der Slowakei, sowie die Konservative Mariya Gabriel, ebenfalls Ex-Kommissionsmitglied und frühere stellvertretende Ministerpräsidentin Bulgariens.

Das bisherige HLEE-Aushängeschild Bernhard Burgener bleibt vorerst am Ruder. Der Medienunternehmer, der die Firma lange geprägt hat, führt die Firma weiterhin als Chef und Verwaltungsratspräsident und bleibt es voraussichtlich bis 2030.

Hohe Verluste

CSL Mindset hat zugesichert, spätestens bis Mitte 2030 ein Übernahmeangebot für alle Aktionäre zu machen, sofern die Beteiligung nicht vorher unter ein Drittel falle, so die Meldung.

Das an der Schweizer Börse kotierte Unternehmen schrieb in den vergangenen Geschäftsjahren jeweils hohe Verluste. Im Geschäftsjahr 2024 hatte sich der Nettoverlust auf 40,9 Millionen Franken verdoppelt. Die Finanzspritze soll helfen, die hohen Verluste in den Griff zu bekommen, Schulden abzubauen und die Firma für die Zukunft fit zu machen.

HLEE mit Sitz in Pratteln ist im Sport- und Eventmarketing tätig. Das Unternehmen vermarktet unter anderem hochkarätige Events wie den Eurovision Song Contest, die Uefa-Fussballwettbewerbe oder die Wiener Philharmoniker. Zusätzlich betreibt es über ihre Tochterfirmen Film- und TV-Produktionen sowie Glücksspielgeräte.

Der Vollzug der Transaktion hänge noch von weiteren Bedingungen ab, darunter regulatorische Genehmigungen sowie eine Entscheidung der Übernahmekommission zur Bestätigung der neuen Opting-out-Regelung. HLEE kündigte an, zeitnah eine ausserordentliche Generalversammlung einzuberufen und den Kapitalerhöhungsprospekt mit den endgültigen Bedingungen zu veröffentlichen. An der Börse wurde die Nachricht gut aufgenommen. Der HLEE-Aktienkurs sprang am Montagmorgen bei geringen Volumen um ein Viertel in die Höhe. (awp/mc/pg)