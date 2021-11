Bystronic bestätigt am Investorentag bisherige Ziele und Prognose für 2021

Zürich – Bystronic bestätigt anlässlich eines Investorentages die vor einem Jahr formulierten Mittelfristziele und auch die Prognose für das laufende Geschäftsjahr. Auch eine Dividende wird in Aussicht gestellt.

Bystronic hält an den bisherigen Zielen fest, wie der Hersteller von Maschinen zur Blechbearbeitung am Dienstag mitteilte. So wird ein durchschnittliches jährliches Wachstum (CAGR) von über 5 Prozent angestrebt (ausgehend vom Geschäftsjahr 2019), mit zusätzlichem Potential durch ergänzende Akquisitionen. Zudem soll eine «industrieführende Profitabilität» mit einer EBIT-Marge von über 12 Prozent sowie eine Rendite auf den betrieblichen Nettoaktiven von über 25 Prozent erreicht werden.

Bis zum Ende der Strategieperiode im Jahr 2025 soll so der Umsatz auf knapp 1,3 Milliarden Franken gesteigert werden. Ausserdem will Bystronic bis 2025 den Service-Anteil am Geschäft von zuletzt rund 20 Prozent auf 26 Prozent erhöhen.

Das Wachstum soll insbesondere in den Bereichen Systeme, Software und Service forciert werden, wie es heisst. «Als Innovationsführer haben wir uns nahe am Kunden positioniert und sind deshalb überzeugt, in unserem wachsenden, fragmentierten Markt weiter Anteile zu gewinnen», wird CEO Alex Waser in der Mitteilung zitiert.

Dividende in Sicht

Darüber hinaus bestätigt das Unternehmen auch die bisherigen Prognosen für das laufende Geschäftsjahr 2021. So wird für das fortgeführte Geschäft mit einem Umsatzwachstum von rund 15 Prozent und einem negativen Währungseffekt von rund 1 Prozent gerechnet. Für die operative Gewinnmarge (EBIT) wird ein Wert im Bereich von 8 bis 9 Prozent angepeilt.

Ausserdem sollen die Aktionäre für das erste Geschäftsjahr als selbständiges Unternehmen eine Ausschüttung erhalten. «Wir wollen unsere Aktionäre an der starken Liquidität und guten Leistung von Bystronic teilhaben lassen und werden im Rahmen des Geschäftsberichts 2021 der Generalversammlung einen Dividendenvorschlag unterbreiten», sagte VR-Präsident Ernst Bärtschi in der Mitteilung.

Bystronic ist in den Bereichen Laserschneiden und Biegen tätig, will sich darüber hinaus aber auch für die Herstellung von Maschinen für weitere Anwendungen wie Stanzen, Platten- und Rohrbiegen oder Plattenschweissen öffnen. Waser bezifferte bei früherer Gelegenheit die globale Grösse des damit adressierten Gesamtmarktes auf gegen 15 Milliarden Franken. Wachstum verspricht er sich zudem von einer verstärkten Digitalisierung der Maschinen. (awp/mc/ps)