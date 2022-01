CKW übernimmt zwei Unternehmen im Bereich Elektroinstallationen

Luzern – Das Energieunternehmen CKW hat zwei Unternehmen im Kanton Aargau gekauft. Damit wird der Bereich Elektro- und Solarinstallationen ausgebaut. Zum Preis werden keine Angaben gemacht.

Übernommen werden die Elektrofirmen Bruno Stutz AG in Berikon sowie Möckel + Günter Elektro AG in Würenlos, teilte die Axpo-Tochter am Freitag mit. Damit solle das Wachstum ausserhalb der Zentralschweiz vorangetrieben werden.

Beide Unternehmen seien mit langjährigen Kundenbeziehungen im Kanton stark verankert und auf Elektro-Installationen spezialisiert – von der Planung über die Ausführung bis hin zum Service. Bruno Stutz beschäftigt 29 und Möckel + Günter Elektro 19 Mitarbeitende. Sowohl Christian Städler als Geschäftsführer von Möckel + Günter als auch Viktor Stutz als Geschäftsführer von Bruno Stutz sowie die jeweiligen Teams blieben den Unternehmen erhalten. (awp/mc/ps)