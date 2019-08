Der Schweizer MEM-Industrie brechen die Aufträge weg

Zürich – Die Lage der Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie (MEM-Industrie) hat sich im ersten Halbjahr 2019 deutlich verschlechtert. Gegenüber dem Vorjahressemester reduzierten sich die Auftragseingänge um -12,5 Prozent. Auch die Umsätze (-1,9%) und die Güterexporte (-1,0%) nahmen ab. Besonders ausgeprägt zeigt sich der Rückgang im zweiten Quartal 2019 mit -19,5 Prozent weniger Aufträge als im Vorjahresquartal. Allerdings hatten die Bestellungseingänge in den Vorjahresperioden ein sehr hohes Niveau erreicht. Im Ausmass des Rückganges steckt also ein gewisser Basiseffekt. Dennoch ist die Abschwächung massiv.

Die bestehenden wirtschaftspolitischen Risiken haben sich jüngst akzentuiert, was dazu beitrug, dass sich der Schweizer Franken wieder aufgewertet hat. Zudem schwächelt die Konjunktur in den wichtigsten Absatzmärkten. All diese Faktoren trüben die Erwartungen für die kommenden Monate ein. Swissmem geht davon aus, dass die Nachfrage weiter zurückgehen wird. Sofern es nicht zu grösseren politischen und wirtschaftlichen Verwerfungen kommt, ist für die nächsten zwölf Monate eine Stabilisierung auf tieferem Niveau das bestmögliche Szenario. Angesichts dieser Entwicklung fordert Swissmem den Bundesrat, das Parlament und die Verwaltung auf, die Industrie mit besseren Rahmenbedingungen zu stützen.

Der rückläufige Auftragseingang wirkte sich auf die Kapazitätsauslastung in den Betrieben aus. Nachdem diese im vierten Quartal 2018 noch den sehr hohen Wert von 91,6 Prozent erreicht hatte, sank die Kapazitätsauslastung im ersten Quartal 2019 auf 89,3 Prozent und im zweiten Quartal auf 86,6 Prozent ab. Gemäss der jüngsten Umfrage des KOF erreichte sie im Juli 2019 noch 83,7 Prozent, was deutlich unter dem langjährigen Mittelwert von 86,4 Prozent liegt. Die Anzahl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der MEM-Industrie erhöhte sich im ersten Quartal 2019 auf 322’800 Arbeitsplätze. Die Beschäftigung liegt damit um +2,6 Prozent höher als im Vorjahresquartal. Die Beschäftigungszahlen per Mitte 2019 liegen noch nicht vor. Aufgrund der rückläufigen Auftragseingänge und Kapazitätsauslastung rechnet Swissmem in den nächsten Monaten jedoch nicht mit einem weiteren Stellenwachstum. Im Gegenteil wurden vereinzelt bereits Stellenabbau und Kurzarbeit beschlossen.

Sinkende Güterexporte

Die Güterausfuhren der MEM-Industrie erreichten im ersten Halbjahr 2019 einen Wert von 34,5 Milliarden Franken. Dieser Wert liegt um -1,0 Prozent tiefer als im Vorjahressemester. In den einzelnen Warengruppen entwickelten sich die Exporte unterschiedlich. Rückläufig waren die Ausfuhren bei den Metallen (-6,2%), im Maschinenbau (-5,2%) und in der Elektrotechnik / Elektronik (-0,9%). Einzig die Exporte von Präzisionsinstrumenten erhöhten sich (+4,0%). Bei der regionalen Aufschlüsselung zeigt sich, dass die Güterexporte in die EU (-1,5%) und nach Asien (-2,6%) zurückgingen. Hingegen entwickelten sich die Exporte in die USA weiterhin positiv (+5,1%).

Deutlich eingetrübte Aussichten

Die Lage der Schweizer MEM-Industrie hat sich im ersten Halbjahr 2019 deutlich verschlechtert. Auch die Aussichten haben sich weiter eingetrübt. Die bestehenden Risiken, wie zum Beispiel die globalen Handels- und Währungskonflikte, ein ungeordneter Brexit sowie die schwelenden Schuldenprobleme in einigen EU-Staaten, haben sich akzentuiert. Aufgrund dieser Unsicherheiten hat sich die Konjunktur in den wichtigsten Absatzmärkten der MEM-Industrie spürbar abgekühlt und die Prognosen für den weiteren Verlauf wurden stetig nach unten korrigiert. Im Zuge dieser Entwicklung hat sich der Schweizer Franken wieder aufgewertet, was die preisliche Wettbewerbsfähigkeit der MEM-Unternehmen beeinträchtigt.

Stefan Brupbacher, Direktor Swissmem, sagt dazu: «Die jüngste Entwicklung gibt Anlass zu grosser Sorge. Ich gehe davon aus, dass die Nachfrage weiter zurückgehen wird. Das «Best Case-Szenario» ist, dass es im Laufe der nächsten zwölf Monate zu einer Stabilisierung auf tieferem Niveau kommt. Voraussetzung dafür ist aber, dass es zu keinen grösseren politischen und wirtschaftlichen Verwerfungen kommt.»

Gute Rahmenbedingungen wichtiger denn je

Angesichts dieser Entwicklung fordert der Branchenverband eine Stützung der Industrie durch die Politik. Swissmem-Präsident Hans Hess: «Wir wollen keine Subventionen. Aber wir wollen bessere Rahmenbedingungen. Und wir brauchen endlich Klarheit beim Verhältnis zur EU. Ich fordere deshalb den Bundesrat, das Parlament, die Sozialpartner sowie die Verwaltung auf, die Bedürfnisse der Exportindustrie ernst zu nehmen. Nur so kann die MEM-Industrie auch künftig ab Standort Schweiz erfolgreich bleiben.»

Der Forderungskatalog umfasst an erster Stelle den Aufruf zu einem Abschluss des institutionellen Rahmenabkommens mit der EU noch vor Ende Oktober 2019. Dieses garantiere den „nahezu hindernisfreien Zugang zum wichtigsten Absatzmarkt“. Als zweiter aussenpolitischer Punkt folgt der Ruf nach einer raschen Ratifizierung der Freihandelsabkommen mit Indonesien und dem Mercosur. Zudem müsse die Chance auf ein entsprechendes Abkommen mit den USA genutzt werden.

Längere Kurzarbeit gefordert

Innenpolitisch schlägt Swissmem wegen der schwachen Nachfrage eine Verkürzung der Karenzzeit für Kurzarbeit auf einen Tag vor sowie die Verlängerung der Bezugsdauer auf 18 von 12 Monate. So sollen Arbeitsplätze erhalten bleiben.

Weiter stellt sich Swissmem gegen höhere Lohnnebenkosten oder einen Ausbau des Sozialstaates, beispielsweise durch die Einführung eines Vaterschaftsurlaubs. Bei der Beschaffung des neuen Kampfflugzeugs brauche es zudem „zwingend“ einen Offset-Anteil von 100 Prozent, also entsprechende Gegengeschäfte. Swissmem sieht darin Chancen für KMU.

Der Verband pocht auch auf genügend Mittel für die Weiterbildung und die Forschung sowie auf eine Erhöhung der Drittstaatenkontingente zur Sicherung der Verfügbarkeit von Spitzenleuten am Arbeitsmarkt. (awp/mc/pg)

Swissmem