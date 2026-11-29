Bern – Die Schweiz erhält ein in der Verfassung verankertes landesweites Verkaufs- und Verwendungsverbot für Feuerwerkskörper, die Lärm erzeugen. Gemäss der ersten Hochrechnung von gfs.bern im Auftrag der SRG haben die Stimmenden die Feuerwerksinitiative mit 61% Ja-Stimmen angenommen.

Das voraussichtliche Ja von Volk und Ständen zur Initiative «Für eine Einschränkung von Feuerwerk» kommt nicht überraschend. Sowohl die letzte Umfrage der SRG als auch jene von «20 Minuten»/Tamedia zeigte Mitte November Ja-Stimmen-Anteile von mehr als 60 Prozent, bei Yougov betrug der Ja-Stimmen-Anteil 59 Prozent.

Die Befürworterinnen und Befürworter des Volksbegehrens argumentieren insbesondere mit der Luftverschmutzung durch Feuerwerk und dem Tierwohl.

Gemäss Initiativtext sollen laute Feuerwerkskörper wie zum Beispiel Böller und Knaller soll demnach nicht mehr an Privatpersonen verkauft werden dürfen. Laute Feuerwerkskörper sollen von Privatpersonen zudem nicht mehr abgebrannt werden dürfen.

Die kantonalen Behörden sollen auf Gesuch hin für Anlässe von überregionaler Bedeutung Ausnahmen bewilligen können. Erlaubt bleiben sollen pyrotechnische Produkte, die ohne Lärm in die Luft gehen. Wie genau Lärm definiert werde, sei Sache von Bundesrat und Parlament, schreibt das Initiativkomitee auf seiner Webseite.

Niederlage für Bundesrat und Parlament

Getragen wird die Initiative vom Verein Feuerwerksinitiative, Partner sind der Schweizer Tierschutz (STS), Vier Pfoten, die Stiftung für das Tier im Recht und die Fondation Franz Weber. Zahlreiche weitere Tierschutz- und Umweltorganisationen sowie SP, Grüne, GLP und die EVP unterstützen das Begehren.

Bundesrat und Parlament lehnen die Initiative ab. Das Gewerbe und bürgerliche Politiker bezeichnen das Verbot als unverhältnismässig und als Zwängerei. Die negativen Auswirkungen der Feuerwerke auf die Gesundheit seien zeitlich begrenzt und vergleichsweise gering.

Nach Meinung des Nein-Lagers ist Feuerwerk eine Tradition. Viele Menschen im Land würden mit dem Abbrennen von Feuerwerk sehr positive Emotionen verbinden. Die Gegnerinnen und Gegner geben weiter zu bedenken, dass es bereits zu viele Regulationen und Verbote gebe. Es brauche gezielte Regeln statt Verbote, machen sie geltend. Ein Feuerwerksverbot gehöre zudem nicht in die Verfassung.

Zudem würde eine Annahme der Initiative Mitarbeitenden in spezialisierten Betrieben sowie Fach- und Detailhändlern und professionellen Feuerwerkern einen wesentlichen Teil ihrer Grundlage entziehen. Unternehmen in der Feuerwerksindustrie und nachgelagerte Betriebe wären bei einem Ja konkursgefährdet. (awp/mc/ps)