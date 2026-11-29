Bern – Die Mehrwertsteuer wird für die Finanzierung der 13. AHV-Rente nicht erhöht. Gemäss der ersten Hochrechnung des Forschungsinstituts gfs.bern im Auftrag der SRG von 12.30 Uhr wird die Verfassungsänderung mit 55% Nein-Stimmen abgelehnt.

Im kommenden Monat erhalten alle Rentnerinnen und Rentner zum ersten Mal eine 13. AHV-Rente. Nach dem Nein vom Sonntag ist diese Milliarden-Mehrausgabe der AHV nicht gegenfinanziert. Damit wird der AHV-Fonds schneller schrumpfen und der Zeitdruck für Reformen grösser, als das nach einem Ja der Fall gewesen wäre.

Nach einem Ja wäre der Mehrwertsteuer-Normalsatz frühestens ab 2028 um 0,4 Prozentpunkte erhöht worden, von 8,1 auf 8,5 Prozent. Beim Sondersatz für die Hotellerie wären es statt wie heute 3,8 neu 4,0 Prozent gewesen. Das hätte die Mehrausgaben der AHV teilweise kompensiert. Nicht gestiegen wäre der reduzierte Satz für Güter des täglichen Bedarfs, etwa Esswaren, Medikamente und Zeitungen.

Zusätzliche Unterstützung für die Zusatzrente kommt allerdings vom Bund: Sein Beitrag an die AHV entspricht 20,2 Prozent von deren Ausgaben, also rund einem Fünftel. Der Bundesrat hatte mit Blick auf die zusätzliche AHV-Rente dem Parlament einen tieferen Prozentsatz beantragt, doch die Räte wollten die Mehrbelastung für den Bund durch die 13. AHV-Rente nicht reduzieren.

Niederlage für den Bundesrat

Gewonnen haben nun SVP und FDP. Die SVP hätte es vorgezogen, wenn der Bundesrat die 13. Rente durch Einsparungen finanziert hätte. Die FDP hatte mit der Kaufkraft und der Mehrbelastung für KMU argumentiert und auf Strukturanpassungen bei der AHV gepocht. Die Rede war dabei auch von einem höheren Rentenalter.

Abstimmungsverlierer sind neben Bundesrat und Parlament auch SP, Mitte, Grüne, GLP und EVP, der Gewerkschaftsbund und Travail Suisse sowie die Landwirtschaftskammer des Schweizer Bauernverbandes. Sie hielten die höhere Mehrwertsteuer für nötig, um die AHV und damit die Renten sicher und stabil zu halten.

Ohne Zusatzfinanzierung drohe dem wichtigsten Schweizer Sozialwerk Instabilität sowie ein Abbau von Leistungen, machte das Ja-Lager vor dem Urnengang geltend. Die Gegnerschaft wolle die AHV gezielt in die roten Zahlen treiben, um ein höheres Rentenalter durchzusetzen.

Sozialministerin Elisabeth Baume-Schneider hatte vor der Abstimmung gewarnt: Bei einem Nein gebe es Leistungskürzungen. «Wenn so viele Milliarden Franken fehlen, müssen wir über die Renten sprechen. Auch ein höheres Rentenalter wird auf den Tisch kommen», sagte sie Anfang November in einem Interview mit den CH-Media-Zeitungen.

Nächste Reform in Arbeit

Über die nächste grössere AHV-Reform (AHV 2030) dürfte das Parlament vom Frühjahr 2027 an debattieren. Ein höheres Rentenalter und neue Finanzierungsquellen enthielt die Vernehmlassungsvorlage nicht. Der Bundesrat behielt sich aber vor, eine höhere Mehrwertsteuer und höhere Lohnbeiträge vorzuschlagen, sollte die 13. Rente nicht ausreichend finanziert sein. (awp/mc/ps)