Bern – Die vom Parlament gelockerten Regeln für Waffenexporte werden umgesetzt. Gemäss der ersten Hochrechnung von gfs.bern im Auftrag der SRG haben die Stimmenden das revidierte Kriegsmaterialgesetz mit 54% Ja-Stimmen angenommen.

Die letzten Umfragen im Auftrag der SRG sowie von Tamedia und «20 Minuten» hatten für die Vorlage ein knappes Resultat erwarten lassen. Dies bestätigte sich am Sonntagmittag, als die Meinungsforscher zunächst noch keine offizielle Trendaussage machen konnten.

Politologe Urs Bieri von gfs.bern sprach im Schweizer Radio SRF von einer «Ja-Tendenz». Verschiedene Zeichen deuteten Richtung Ja. Noch gebe es aber noch relativ wenige Zahlen aus der Westschweiz, die bei dieser Vorlage wohl etwas kritischer eingestellt sei als die Deutschschweiz. «Es könnte aber für ein Ja reichen», sagte Bieri.

Letzter Abstimmungssieg für Parmelin

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Freuen kann sich auch die Rüstungsindustrie. Sie kam mit dem Beginn des Ukraine-Krieges unter Druck, weil belieferte Staaten in der Schweiz gekaufte Waffen nicht weitergeben durften. Um Abhilfe zu schaffen, weichte die bürgerliche Parlamentsmehrheit die Waffenexportregeln auf.

Heute ist es verboten, Schweizer Kriegsmaterial in Länder zu exportieren, die in interne oder internationale Konflikte verwickelt sind. Künftig werden Exporte in diese Länder in der Regel bewilligt, wenn das nicht im Widerspruch zum Neutralitätsrecht steht oder wenn ein Export aussen- oder innenpolitischen Interessen der Schweiz nicht zuwiderläuft.

Exporte in die Ukraine nicht betroffen

Die zurzeit 36 Länder, für die die Ausnahme gilt, sind im Anhang 2 der Kriegsmaterialverordnung aufgeführt. Darunter sind neben den EU- und Efta-Staaten zum Beispiel die USA, das Vereinigte Königreich, Australien, Argentinien und Japan, aber weder Israel noch Saudi-Arabien.

Eine weitere Neuerung betrifft die Nichtwiederausfuhrerklärung. Kaufende Staaten müssen sich nicht mehr in jedem Fall verpflichten, Rüstungsgüter nicht an andere Staaten weiterzugeben. Verlangt werden kann die Erklärung nur noch, wenn sie aus aussen-, neutralitäts- oder sicherheitspolitischen Gründen nötig ist.

Die Landesregierung erhält zudem ein Vetorecht und kann verlangen, dass Rüstungsgüter im Käuferland bleiben müssen, sofern sicherheits- oder neutralitätspolitische Bedenken bestehen. Wie heute muss das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) auch künftig jede einzelne Ausfuhr bewilligen. Und Exporte von Waffen in die Ukraine bleiben untersagt. Grund ist das Neutralitätsrecht mit dem Gleichbehandlungsgebot.

Der Fall Ukraine war einer der Gründe, weshalb eine Allianz aus SP, Grünen, EVP, Armeegegnern und Nichtregierungsorganisationen die gelockerten Exportregeln bekämpft haben. Vor fünf Jahren war die Linke mit dem Anliegen noch erfolgreich. Unter dem Druck der sogenannten Korrektur-Initiative hatte das Parlament damals auf weitgehende Lockerungen der Waffenexportregeln verzichtet.

Die Initiative wurde daraufhin zurückgezogen. Die Gegnerinnen und Gegner der neuen Vorlage verwiesen darauf, dass damals Versprechen gemacht worden seien, die nun über Bord geworfen würden. (awp/mc/ps)