Bern – Die Mitte-Partei scheitert mit ihrer Fairness-Initiative an der Urne. Gemäss der ersten Hochrechnung von gfs.bern im Auftrag der SRG von 12.30 Uhr lehnen die Stimmberechtigten die Vorlage mit 59% Nein-Stimmen ab.

Mit der Initiative «Ja zu fairen Bundessteuern auch für Ehepaare – Diskriminierung der Ehe endlich abschaffen» oder kurz Fairness-Initiative wollte die Mitte-Partei die Diskriminierung von Verheirateten bei der direkten Bundessteuer beseitigen.

Ehepaare sollten zwar weiterhin eine gemeinsame Steuererklärung einreichen. Gesetzesbestimmungen sollten dann aber dafür sorgen, dass sie gegenüber Unverheirateten nicht im Nachteil sind.

Politologe Lukas Golder sagte kurz nach Bekanntgabe der Trend-Meldung am Mittag im Schweizer Fernsehen SRF, der Nein-Trend sei keine Überraschung. «Die Leute sagten: Achtung, das könnte einen Widerspruch gegen zwischen der Bundeslösung und der Kantonslösung geben, wo die Individualsteuerung eingeführt wird». Diese Schwäche habe die Initiative «mitgetragen».

Im Vorfeld der Abstimmung war ein recht deutliches Nein zur Vorlage vorhergesagt worden: Insgesamt 59 Prozent wollten gemäss einer Umfrage des Online-Magazins «20 Minuten» und Tamedia Nein stimmen. Laut der jüngsten Umfrage der SRG planten 54 Prozent der Stimmberechtigten, ein Nein in die Urne zu legen.

Für die Initiative traten nebst der Mitte auch die Parteien SVP, EVP und EDU ein. Dagegen hatten sich der Bundesrat und eine Mehrheit im Parlament ausgesprochen. Ein Nein hatten auch SP, FDP, GLP und Grüne sowie Wirtschaftsverbände empfohlen.

Die Gegnerinnen und Gegner der Vorlage argumentierten unter anderem, das Hauptanliegen der Mitte-Partei sei bereits erfüllt: Die Schweizer Stimmberechtigten hätten im März dieses Jahres an der Urne die Einführung der Individualbesteuerung angenommen. Damit würden bei den Steuern Heiratsstrafe und Heiratsbonus abgeschafft. (awp/mc/ps)