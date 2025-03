Die Finalisten des Swiss Economic Award 2025 sind bekannt

Bern – Die Finalisten für den Swiss Economic Award 2025 stehen fest. Am 6. Juni 2025 werden neun vielversprechende Jungunternehmen am Swiss Economic Forum (SEF) in Interlaken antreten, um die renommierte Auszeichnung zu gewinnen.

Der Swiss Economic Award ist der wichtigste Preis für Jungunternehmen der Schweiz. Die begehrte Auszeichnung prämiert herausragende unternehmerische Leistungen in den Kategorien Dienstleistung, Deeptech/Lifesciences und Produktion/Gewerbe. Aus über 120 Bewerbungen wurden neun vielversprechende Unternehmen für das Finale nominiert. Die Finalisten präsentieren ihre Geschäftsideen am 6. Juni 2025 anlässlich des Swiss Economic Forum vor der erstklassigen Jury und vor den einflussreichen Akteurinnen und Akteuren der Schweizer Wirtschaft, Wissenschaft und Politik.

Die Finalisten des Swiss Economic Award 2025 sind:

Kategorie Dienstleistung: C Wire AG, Kyan Health AG und RoomPrice Genie AG

Kategorie Deeptech/Lifesciences: Artiria Medical AG, DePoly AG und Synendos Therapeutics AG

Kategorie Produktion/Gewerbe: Lumvin AG, ofinto AG und Tide Ocean SA

Die Finalisten profitieren von fundiertem Feedback von Expertinnen und Experten, einer nationalen medialen Aufmerksamkeit, wie auch vom Zugang zum einzigartigen SEF.FounderNetzwerk. Die Gewinnerunternehmen erhalten zudem ein Preisgeld von je 25 000 Franken.

