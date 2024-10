Die fünfte Ausgabe der Longevity Investors Conference – ein voller Erfolg

Zug – Die Longevity Investors Conference (LIC) hat sich erneut als führende Veranstaltung für den schnell wachsenden Sektor der Langlebigkeitsinvestitionen erwiesen. Die fünfte Ausgabe fand vom 24. bis 27. September im renommierten Le Grand Bellevue Hotel in den malerischen Schweizer Alpen von Gstaad statt. Die diesjährige Ausgabe brachte führende Persönlichkeiten aus dem Bereich Langlebigkeit mit prominenten privaten und institutionellen Investoren zusammen und bot eine einzigartige Plattform für Wissensaustausch, Networking und Zusammenarbeit.

Die diesjährige Konferenz zog Teilnehmer aus aller Welt an und festigte ihren Ruf als Pflichtveranstaltung für Investoren, die sich für den Bereich Langlebigkeit interessieren. Die Teilnehmer befassten sich mit hochaktuellen Themen aus den vier Kernbereichen der Konferenz: Langlebigkeitsinvestitionen, allgemeine Langlebigkeit, persönliche Langlebigkeit und Langlebigkeitsforschung. Auf der umfangreichen Tagesordnung standen Grundsatzreden, Kamingespräche und Podiumsdiskussionen, die eine Vielzahl von Themen behandelten, von den neuesten Forschungsergebnissen zum Thema Altern bis hin zu bahnbrechenden Technologien, die eine Verlängerung der menschlichen Lebensspanne versprechen.

Die Longevity Investors Conference 2024 hatte eine beeindruckende Reihe von Rednern zu bieten, darunter renommierte Experten und Pioniere auf diesem Gebiet wie David A. Sinclair, A.O., Ph.D. (Professor für Genetik an der Harvard Medical School), Dr. Nir Barzilai, MD (Direktor des Instituts für Altersforschung am Albert Einstein College of Medicine), Dr. David Furman (außerordentlicher Professor und Direktor, Buck Institute AI and Bioinformatics Platform, Leiter Stanford 1000 Immunomes Project), Dr. Aubrey de Grey (Gründer, Präsident und Chief Science Officer der LEV Foundation), Bryan Johnson (Gründer/CEO von Blueprint und Kernel & OS Fund. zuvor Gründer/CEO von Braintree Venmo), Dr. Brian Kennedy, Ph.D. (Direktor, Centre for Healthy Longevity), Kayla Barnes (CEO + Partner von LYV Wellness, Mitbegründerin des Health Optimization Fund), Prof. Dr. Evelyne Yehudit Bischof, MD, MPH (Direktorin, Sheba Longevity Center), Ronit Raphael (CEO, L.Raphael), Dr. Paolo Giacomoni (Leiter F&E, L.Raphael), Alexander Stiehler (Leiter für längerfristige Investitionen, UBS Global Wealth Management), Dr. Emil Kendziorra (Gründer und CEO von Tomorrow Bio und Vorstandsvorsitzender European Biostasis Foundation), Björn Rosendahl (Investor Relations, PEAL Capital Partners), Dr. Matt Pywell (Medical Consultant, PEAL Capital Partners), Dr. Dr. Elisabeth Roider, MD, PhD, MBA (Partner und Chief Scientific and Medical Officer, Maximon), Dr. Andrea B. Maier (Oon Chiew Seng Professorin für Medizin an der National University of Singapore), Laura Deming (CEO, Cradle, Mitbegründerin und Risikokapitalpartnerin von age1 und Gründerin des Longevity Fund), Dr. Alex Colville (Mitbegründer und Komplementär von age1), Julie Pelcener (Investment Director, Bold Ventures), Yuta Lee (Gründer und CEO von Accelerated Biosciences Corp.), Bruno Balen ( Gründer und Leiter der F&E, AniBiome), Ella Davar RD (Gründerin der Darm-Hirn-Methode), Dr. Kati Ernst (Mitbegründerin und CEO von ooia), Duri Granziol (Mitbegründer, CEO, Avea Life), Chris Monkman (Mitbegründer und CEO, Mana Living) und Julie Gibson Clark (Zweite bei der Rejuvenation Olympics). Diese Sitzungen verliefen reibungslos, dank der großartigen Unterstützung der Moderatoren Sabinije von Gaffke (Gründerin von Impactful Ventures und Longevity Catalyst), Phil Newman (Gründer von First Longevity und Chefredakteur von Longevity.Technology), Alexa Mikhail (leitende Gesundheits- und Wellness-Reporterin des Fortune Magazine), Hilary Brueck (Gesundheitskorrespondentin von Business Insider) und Martina Fuchs (TV-Moderatorin und Wirtschaftsjournalistin).



Einer der herausragenden Momente der diesjährigen Konferenz war der Startup Showcase, der am zweiten und dritten Tag stattfand. Zehn innovative Startups, darunter Micregen, MoglingBio, Kyttaro Therapeutics, Leucadia Therapeutics, MetaShape Pharma, Propion, Rasayana Therapeutics, bottNeuro, Cellcolabs und Cellergy Therapeutics, stellten ihre bahnbrechende Arbeit einem Publikum von Investoren vor.

Ein weiterer Höhepunkt waren die Breakout-Sessions am ersten Tag, bei denen die Teilnehmer intensive Diskussionen über Anlagestrategien für Langlebigkeit, Nachhaltigkeit in alternden Bevölkerungen, die Integration von KI in die Langlebigkeitsforschung und die Vorbereitung auf eine alternde Belegschaft führten. Diese Sitzungen ermöglichten einen interaktiven Wissensaustausch in kleineren Gruppen, förderten den Austausch von Ideen und bauten bereits vor den Hauptkonferenztagen wertvolle Kontakte auf.

Bergwanderungen in Gstaad, Neuromovement-Sitzungen und Atemübungen boten den Teilnehmern ganzheitliche Wellness-Erlebnisse in der atemberaubenden Naturkulisse der Schweizer Alpen und verliehen dem Wissen und den Kontakten, die sie während der 2,5-tägigen Konferenz gewonnen hatten, zusätzlichen Mehrwert.

Das Galadinner bot eine glamouröse Gelegenheit zum Netzwerken und bildete den Abschluss der Konferenz, während die Longevity Lounge ein zentraler Treffpunkt war, an dem Partner wie L.Raphael, Mana, Avea Life, Luminous Labs und Beyond Genomix ihre innovativen Beiträge auf diesem Gebiet vorstellten und eine dynamische Umgebung für Zusammenarbeit und Erkundung boten.



Die Konferenz wurde von exklusiven Partnern unterstützt, darunter Maximon, Le Grand Bellevue Hotel, UBS, L.Raphael und PEAL Capital, die zusammen mit AniBiome, Tomorrow Bio, Mana, Maerki-Baumann, Avea, Beyond Genomix, Luminous Labs, Ka-Ex, Reichmuth Global und Bernegger Ventures sowie die Medienpartner Longevity.Technology, Lifespan.io und Cointelegraph.



Marc P. Bernegger, Mitbegründer von Longevity Investors, kommentierte den Erfolg der Veranstaltung wie folgt: „Das wachsende Interesse an Investitionen in die Langlebigkeit ist wirklich aufregend. Unsere Konferenz bietet Investoren eine einzigartige Gelegenheit, mit führenden Experten in Kontakt zu treten, innovative Projekte zu erkunden und in die Zukunft von Gesundheit und Langlebigkeit zu investieren.“



Die Konferenz erhielt hervorragendes Feedback von den Teilnehmern. Hilary Brueck, Gesundheitskorrespondentin bei Business Insider, teilte mit: „Die Longevity Investors Conference ist eine herausragende Veranstaltung. Ich konnte effizient mit so vielen führenden Investoren und Unternehmen aus dem gesamten Spektrum der Langlebigkeitsinitiativen in Kontakt treten, und das Beste daran war, dass ich all dies persönlich tun konnte, mit viel Zeit für Diskussionen, Erweiterung (und sogar einigen Ausblicken von Berggipfeln).“ Bjorn Rosendahl, Investor Relations bei PEAL Capital Partners, drückte seine Wertschätzung für die reibungslose Erfahrung aus: „Die Organisation und der Veranstaltungsort waren erstklassig und die Liebe zum Detail auf höchstem Niveau! Wir sind von all den interessanten Treffen und Präsentationen, die wir hatten, vollauf begeistert. Das Team von Longevity Investors hat dies zu einer sehr angenehmen und reibungslosen Erfahrung gemacht.“

Ein Blick in die Zukunft

Die nächste Longevity Investors Conference ist bereits für den September 2025 geplant, und erste Ankündigungen werden in Kürze erfolgen. Darüber hinaus wird Longevity Investors am 21. Januar 2025 im Hotel Seehof in Davos während des Weltwirtschaftsforums das jährliche Longevity Investors Lunch veranstalten, das eine weitere Gelegenheit für wichtige Akteure im Langlebigkeitssektor bietet, sich an kritischen Diskussionen zu beteiligen. Die nur auf Einladung zugängliche Veranstaltung findet zum vierten Mal statt und bringt Investoren zusammen, die sich für Forschung im Bereich Langlebigkeit interessieren, und bietet die neuesten Einblicke in die Langlebigkeitsbranche. Weitere Informationen, einschliesslich der Kriterien für die Teilnahme an der Veranstaltung, finden Sie hier .

Aufbauend auf dem Erfolg der europäischen Ausgaben freut sich Longevity Investors, seine Pläne für eine Expansion nach Asien im zweiten Quartal 2025 bekannt zu geben. Angesichts des wachsenden Interesses an der Langlebigkeitsforschung auf dem gesamten Kontinent wird die Veranstaltung voraussichtlich in China oder Singapur stattfinden, beides führende Zentren für Innovation und Investitionen. Diese Expansion stellt einen bedeutenden Meilenstein für Longevity Investors dar, da sie die globale Zusammenarbeit und Investitionen im Langlebigkeitssektor weiter fördert.

Longevity Investors startet ausserdem eine neue Initiative, Longevity Investors NEWS, einen wöchentlichen Newsletter, der strategische Informationen und Investitionsmöglichkeiten bieten soll. Mithilfe fortschrittlicher KI-Technologie wird dieser Newsletter die wichtigsten Entwicklungen an der Spitze der Langlebigkeitsforschung zusammenstellen und den Abonnenten eine wertvolle Ressource bieten, um informiert zu bleiben und neuen Trends einen Schritt voraus zu sein.

Dr. Tobias Reichmuth, Mitbegründer von Longevity Investors, fügte hinzu: „Die Langlebigkeitsbranche ist einer der vielversprechendsten Investitionssektoren des Jahrzehnts. Angesichts der sich rasant beschleunigenden Fortschritte ist es für Investoren an der Zeit, aktiv zu werden. Wir sind stolz darauf, eine so vielfältige Gruppe von Innovatoren und Investoren in Gstaad zusammenzubringen, um die Branche voranzutreiben.“ (Longevity Investors/mc/hfu)

Longevity Investors