Avea sichert sich neue Seed-Finanzierung in Höhe von 5 Millionen US-Dollar

Zug – Avea, einer der Pioniere wissenschaftlich fundierter Longevity-Lösungen, freut sich, den erfolgreichen Abschluss einer erweiterten Seed-Finanzierungsrunde bekannt zu geben. Die Runde, angeführt von Maximon, ihrem Hauptinvestor, hat zusätzliche 2,5 Millionen US-Dollar eingebracht und damit die Gesamtfinanzierung von Avea auf beeindruckende 5 Millionen US-Dollar erhöht.

Diese imposante Kapitalspritze beschleunigt das Wachstum von Avea in Europa und ermöglicht es dem Unternehmen zudem, eine solide Präsenz in der APAC-Region aufzubauen. Die erweiterte Finanzierungsrunde folgt auf die kürzlichen Markteinführungen sechs revolutionärer Produkte, welche die marktführende Position von Avea im Longevity-Bereich in Europa gefestigt haben.

«Wir freuen uns unglaublich über diese erweiterte Seed-Finanzierung, die das kontinuierliche Vertrauen und die Unterstützung unseres Hauptinvestors Maximon widerspiegelt», sagt Pascal Rode, COO und Mitgründer von Avea. «Dieses zusätzliche Kapital in Höhe von 2,5 Millionen US-Dollar erhöht unsere Gesamtfinanzierung auf 5 Millionen US-Dollar und positioniert Avea für noch größeren Erfolg, während wir unsere Aktivitäten in Europa ausbauen und in den asiatisch-pazifischen Markt expandieren wollen.»

Die neu gewonnenen finanziellen Mittel werden für verschiedene strategische Initiativen eingesetzt. Darunter der Ausbau der Produktionskapazitäten, die Stärkung von Vertriebs- und Marketingmaßnahmen, die Erweiterung des Vertriebsnetzwerks in wichtigen europäischen Märkten und die Durchführung erster Humanstudien. Ein erheblicher Teil der Investition wird der Etablierung der Präsenz von Avea in der APAC-Region gewidmet werden, um von der wachsenden Nachfrage nach wissenschaftlich fundierten Longevity-Produkten in diesem Markt zu profitieren.

Aveas innovatives Produktportfolio, das aus wissenschaftlich fundierten Longevity-Lösungen besteht, hat seit der jüngsten Markteinführung aussergewöhnliche Anerkennung und eine hohe Nachfrage seitens seiner Kundinnen und Kunden erfahren. Unter den hoch effektiven Produkten befindet sich der Collagen Activator, der in Zusammenarbeit mit Schweizer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der ETH (Eidgenössische Technische Hochschule) in Zürich entwickelt wurde. Die nachgewiesene Wirksamkeit dieses Produkts liegt um bis zu einem Vierfachen höher als bei regulären Kollagenprodukten, wenn es darum geht, die körpereigene Kollagenproduktion zu aktivieren. Der Collagen Activator mit seinem zum Patent angemeldeten Wirkstoff Colgevity™ hat bei den Verwender*innen bemerkenswerte Resultate erzielt und damit die Position von Avea als vertrauenswürdige Marke in der Branche weiter verstärkt.

“Die Expansion in den APAC-Markt eröffnet uns ein wahres Feuerwerk an Möglichkeiten”, fügt Dr. Tobias Reichmuth, Gründungspartner bei Maximon, begeistert hinzu. «Mit unserem etablierten Ruf in Europa und den herausragenden Ergebnissen, die wir mit unseren Produkten erzielt haben, darunter der hochgelobte Collagen Activator, sind wir zuversichtlich, dass die Longevity-Lösungen von Avea auch bei Kund*innen in der APAC-Region Anklang finden werden und ihnen ermöglichen, ein gesünderes und erfüllteres Leben zu führen.»

Die strategische Partnerschaft von Avea mit Maximon sowie die starke Unterstützung seitens der Investoren positionieren das Unternehmen für anhaltenden Erfolg und unterstreichen das Engagement von Avea für revolutionäre Fortschritte in der Longevity-Forschung. Die erweiterte Seed-Finanzierungsrunde markiert einen bedeutenden Meilenstein für Avea und kennzeichnet einen Wendepunkt in seiner Reise hin zur globalen Führungsposition in der Longevity-Branche. (Avea/mc/ps)

Über Avea

Die Mission von Avea ist es, Menschen bei ihren Zielen hinsichtlich Gesundheitsoptimierung und Longevity mit wissenschaftlich fundierten Nahrungsergänzungen zu unterstützen. Das Unternehmen bietet effektive Lösungen für gesundes Altern und Verjüngung an, um Menschen dabei zu helfen, sich so lange wie möglich energiegeladen und jugendlich zu fühlen. Avea glaubt daran, dass jede/r das Recht auf eine vitale Gesundheit hat, um weiterhin zu lernen, neue Ziele zu erreichen und das Leben in vollen Zügen zu geniessen, unabhängig davon, wie alt man ist.

Die Nahrungsergänzungen von Avea können unter https://avea-life.com bestellt werden.