Die Speakerinnen des Female Future Festivals inspirieren

Zürich – Frauen, die inspirieren: Am Female Future Festival dreht sich alles um Female Empowerment, neue Arbeitswelten, Leadership, Innovation und Karriere. Am Business-Event am 29. Juni 2023 im Xtra in Zürich treten Macherinnen und Gründerinnen auf und geben Einblicke in ihren Job-Alltag. Die Teilnehmenden können sich auf überraschende und wertvolle Einblicke freuen, unter anderem von einer Minenentschärferin und einer Spezialistin für Informatik und Augmented Intelligence.

Nach Bregenz, Wien und München ist es am 29. Juni 2023 endlich soweit: das Female Future Festival findet zum ersten Mal in der Schweiz statt. Unter dem Motto “Level up: Neue Arbeitswelten” bietet das Festival eine Bühne für Macherinnen und Gründerinnen, um zu diskutieren, sich auszutauschen und weiterzubilden. Über 30 Speakerinnen geben Einblicke in ihr Leben – darunter sind Spezialistinnen aus jeglichen Bereichen, deren Erfahrungen sowohl überraschen als auch inspirieren.

Katrin Atkins: “No risk, no fun”

Ihr Job ist nicht nur ungewöhnlich, sondern gar lebensgefährlich. Katrin Atkins war 10 Jahre lang auf der ganzen Welt für die Schweizer Armee unterwegs. Ihre Aufgabe: Minen räumen und Bomben sprengen. Auch in ihrem heutigen Job als Beraterin im Bereich Risikomanagement setzt sie sich mit explosiven und spannungsgeladenen Themen auseinander. Am Female Future Festival wird Katrin Atkins nicht nur Einblicke aus ihrer ungewöhnlichen Tätigkeit als Minenentschärferin teilen, sondern auch über ihren Umgang mit Risiken erzählen und ausführen, was Sicherheit für sie bedeutet.

Valentina Kumpusch: Eine Frau in der Männerdomäne

Schienen, Strassen und Baulärm: Das ist das Metier von Valentina Kumpusch. Die Abteilungschefin und Vizedirektorin presso des Bundesamtes für Strassen ASTRA war Grossprojektleiterin für den Bau der zweiten Gotthard-Röhre sowie Projektleiterin für die Sanierung der Gotthard-Passstrasse. Die Speakerin gibt Einblicke in die Aufgaben einer Projektleiterin im Strassenbau und erzählt von ihren inspirierenden Erfahrungen in einer männerdominierten Branche.

Mascha Kurpicz-Briki: Technologie der Zukunft

ChatGPT ist seit einiger Zeit allgegenwärtig. Wie moderne Technik den Menschen unterstützen kann, anstatt ihn zu ersetzen, damit setzt sich Mascha Kurpicz-Briki auseinander. Die Professorin für Informatik an der Berner Fachhochschule leitet die Forschungsgruppe Applied Machine Intelligence und untersucht, wie digitale Methoden auf soziale und gesellschaftliche Herausforderungen angewendet werden können. Dabei prüft sie Anwendungen für das Gesundheitswesen, forscht aber auch im Bereich der Fairness automatischer Textverarbeitung.

Tijen Onaran: Frauen mehr Sichtbarkeit geben

“Ich kann Lippenstift tragen, pink anziehen und trotzdem Business Deals verhandeln”: Mit solchen Worten macht sich Tijen Onaran, CEO & Founder von GDW Global Digital Women, für Frauen stark. Onaran ist Unternehmerin, Moderatorin und Speakerin. Sie hat die Content-Plattform FemaleOneZero gegründet und führt ihre Beratungsfirma startup affairs. Vor ihrer Selbstständigkeit war Tijen Onaran für Europa-, und Bundestagsabgeordnete, für das Bundespräsidialamt sowie für Verbände und eine Hochschule in leitenden Funktionen tätig.

Ein Tag der Inspiration

Auch bekannte Namen wie Yaël Meier, die Schweizer Jungunternehmerin und Gründerin von ZEAM, wird am Female Future Festival auftreten und eine Keynote zum Thema “Generation Zukunft) – das erwartet uns!” halten. Aber auch Frauen, die normalerweise nicht in der Öffentlichkeit stehen, bekommen beim Female Future Festival eine Bühne. In Workshops und Masterclasses geben die Frauen ihr Wissen weiter, ausserdem gibt es eine Networking-Lounge und eine Expo. Die Afterworkparty rundet das Event schliesslich ab.

Female Future Festival Zürich

Female Future Festival

Dass Frauen tatsächlich den Unterschied machen, beweisen Patricia Zupan-Eugster und Verena Eugster. Die beiden Schwestern aus Österreich sind die Initiatorinnen des Female Future Festivals und organisieren die Veranstaltungsreihe bereits im vierten Jahr – die Premiere gab es 2019 am Bodensee, mittlerweile ist das Female Future Festival in fünf Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu Gast.