Drei Berner Unternehmen entwickeln innovatives Dachfenster

Real AG

Die Geschichte der Real AG beginnt 1975 als Dreimannbetrieb. Anfänglich ein einfacher Handelsbetrieb für Lichtkuppeln und Aufsatzkränze, kommen laufend weitere Handelspartner dazu und das Lieferprogramm kann mit Lichtbändern, Freiflächenüberdachungen und Veloparkanlagen erweitert werden. Am Standort in Thun befindet sich eine grosse Logistikhalle inklusive Showdach. Produkte mit hoher Qualität und optimale Dienstleistungen stehen für die Real AG an oberster Stelle. Die Real AG beschäftigt rund 30 Mitarbeitende am Hauptsitz in Thun und ist ebenfalls in der Romandie und im Tessin vertreten. real-ag.ch