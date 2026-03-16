Economiesuisse: Silvan Wildhaber zum neuen Präsidenten gewählt

Zürich – Der 48-jährige Unternehmer Silvan Wildhaber ist vom Vorstand einstimmig zum neuen Präsidenten von economiesuisse gewählt worden. Mit ihm gewinnt der Wirtschaftsdachverband «eine Persönlichkeit, die verantwortungsvolles Unternehmertum mit ebenso verantwortungsvoller gesellschaftlicher Teilhabe verbindet», sagt der amtierende Präsident Christoph Mäder. Wildhaber tritt die Nachfolge von Mäder am 11. September, dem Tag der Wirtschaft, an.

«Handelsbeziehungen ausbauen»

Silvan Wildhaber ist seit 2014 Mitglied des Vorstands des Wirtschaftsdachverbands und prägt seit über zehn Jahre die Geschicke von economiesuisse mit. Als Unternehmer mit über 20 Jahren an der Spitze des Familienunternehmens Filtex AG weiss er, wie wichtig verlässliche und wettbewerbsfähige Standortbedingungen für die Unternehmen und ihre Beschäftigten sind. Silvan Wildhaber engagiert sich für eine offene und vernetzte Schweiz. Als Vertreter der Exportwirtschaft kennt er die Bedeutung verlässlicher Handelsbeziehungen weltweit. «Die Schweiz bewegt sich derzeit in geopolitisch stürmischer See. Erst recht müssen wir dem Standort Schweiz Sorge tragen und unsere Handelsbeziehungen weiter diversifizieren», so Wildhaber.

Breite Abstützung in allen Branchen

«Die einstimmige Wahl motiviert mich ausserordentlich. Sie zeigt für mich eine Anerkennung für meine bisherige geleistete Arbeit für das Schweizer Unternehmertum», sagt Silvan Wildhaber nach seiner Wahl. Und er konkretisiert sein wirtschaftspolitisches Credo: «Ich will engagiert und gemeinsam mit den Mitgliedern für die Interessen aller kleinen, mittleren und grossen Unternehmen aus allen Branchen einstehen und die Menschen in der Schweiz für deren Anliegen gewinnen.» Unter dem Dach von economiesuisse sind 100 Branchenverbände, 20 kantonale Handelskammern sowie Einzelfirmen vereint. Damit vertritt economiesuisse rund 100’000 Unternehmen aus allen Branchen, die etwa zwei Millionen Menschen beschäftigen.

Nicolas Durand zum Vizepräsidenten für die Suisse romande gewählt

Im Weiteren hat der Vorstand einstimmig Nicolas Durand (44) zum neuen Vizepräsidenten gewählt. Damit ist das Präsidium wiederum mit einem Vizepräsidenten aus der Suisse romande besetzt. Nicolas Durand ist Direktor der Fondation Campus Biotech in Genf sowie Gründer des Unternehmens Abionic aus Lausanne. Er ist seit 2022 als Vertreter der Schweizer Industrie- und Handelskammern (SIHK) und der Chambres latines du commerce et d’industrie (CLCI) Mitglied des Vorstands und des Vorstandsauschusses von economiesuisse. «Ich freue mich sehr, im Präsidium von economiesuisse aktiv mitzuwirken und die Unternehmen der Suisse romande zu vertreten», sagt Nicolas Durand. (economiesuisse/mc/pg)