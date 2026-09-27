Erfolgreiche WorldSkills für vier Talente aus dem Schweizer Ausbaugewerbe

Shanghai – Vier Nachwuchskräfte aus dem Schweizer Ausbaugewerbe zeigten an den Berufsweltmeisterschaften in Shanghai eine beeindruckende Leistung. Ihr Auftritt widerspiegelt die hohe Qualität der Berufsbildung in der Schweiz. Die beiden Schreiner Augustin Mettraux und Silvan Reichen, der Elektroinstallateur Kilian Moser und Sanitärinstallateur Matthias Steiner massen sich in den letzten Tagen an den WorldSkills in China mit der internationalen Berufselite. Das beste Resultat erzielte Sanitärinstallateur Matthias Steiner, er gewinnt die Goldmedaille.

Nach vier anspruchsvollen Wettkampftagen in Shanghai stehen die Resultate fest: Das beste Ergebnis des Quartetts erzielte Matthias Steiner. Der Sanitärinstallateur aus Lyssach (BE) holte sich die Goldmedaille.

Damit zahlt sich für Matthias Steiner die intensive Vorbereitung auf den internationalen Wettkampf aus und findet in Shanghai einen erfolgreichen Abschluss.

Auch die drei weiteren Teilnehmenden aus der Stammgruppe Ausbau und Gebäudehülle stellten in Shanghai ihr Können erfolgreich unter Beweis:

Augustin Mettraux, Schreiner EFZ (FRECEM), aus Fontainemelon (NE): Bronzemedaille

Kilian Moser, Elektroinstallateur EFZ (EIT.swiss), aus Grindelwald (BE): Bronzemedaille

Silvan Reichen, Schreiner EFZ (VSSM), aus Frutigen (BE): Medal for Excellence

Leistung auf höchstem Niveau

Bereits die Qualifikation für die WorldSkills ist eine besondere Leistung. Die vier jungen Berufsleute haben sich während Monaten intensiv auf den internationalen Wettkampf vorbereitet. In Shanghai konnten sie ihr fachliches Können und ihre Belastbarkeit unter anspruchsvollen Wettkampfbedingungen unter Beweis stellen. «Die Leistungen unserer vier Teilnehmenden stehen für die hohe Qualität der Schweizer Berufsbildung. Gleichzeitig zeigen sie jungen Talente, welche Chancen die Berufe im Ausbaugewerbe bieten und wohin eine Berufslehre mit Engagement und Können führen kann.» sagt Peter Meier, Präsident der Stammgruppe Ausbau und Gebäudehülle

Mit über 30 000 Lernenden gehört die Stammgruppe Ausbau und Gebäudehülle zu den Branchen mit den meisten Lernenden der Schweiz. Der Auftritt der vier Nachwuchsfachkräfte in Shanghai macht sichtbar, welche Perspektiven eine Berufslehre und die anschliessende fachliche Weiterentwicklung bieten.

Auch insgesamt blickt das SwissSkills National Team auf erfolgreiche WorldSkills in Shanghai zurück. Die Schweizer Delegation gewinnt vier Gold-, zwei Silber- und sechs Bronzemedaillen sowie 23 Medals for Excellence. Mit ihren Resultaten tragen auch Augustin Mettraux, Kilian Moser, Matthias Steiner und Silvan Reichen zum starken Auftritt der Schweizer Berufsbildung auf der internationalen Bühne bei. (Stammgruppe Ausbau und Gebäudehülle/mc/ps)

Die Stammgruppe Ausbau und Gebäudehülle

Die Stammgruppe Ausbau und Gebäudehülle von Bauenschweiz repräsentiert alle Gewerbe, die sich um den Innenausbau und die Gebäudehülle kümmern. Darunter fallen beispielsweise Gebäudetechniker, Metallbauerinnen, Maler, Gipserinnen, Elektriker, Holzbauerinnen, Schreiner und viele weitere. Insgesamt werden im Bereich Ausbau und Gebäudehülle über 160 000 Arbeitnehmende beschäftigt sowie mehr als 30 000 Lernende ausgebildet.

Bauenschweiz als Stimme der Schweizer Bauwirtschaft

Die Bauwirtschaft trägt 12 % zur gesamten schweizerischen Wirtschaftsleistung bei und beschäftigt rund 465 000 Fachkräfte. Als Dachorganisation bündelt Bauenschweiz die Interessen der knapp achtzig Verbände und bringt damit die Stimme der Wertschöpfungskette in Bern ein.