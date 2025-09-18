Handwerk bleibt unverzichtbar: Ausbaugewerbe und Gebäudehülle zeigen an den SwissSkills ihre Zukunftsstärke

Bern – Unter dem Motto «Wenn ChatGPT Strom braucht – wer verlegt das Kabel?» hat die Stammgruppe Ausbau und Gebäudehülle von Bauenschweiz heute an einer Medienkonferenz an den SwissSkills aufgezeigt, welche zentrale Rolle die Berufe des Ausbaugewerbes und der Gebäudehülle in der Schweizer Arbeitswelt spielen. Im Fokus standen die Nachwuchsförderung und die Berufsperspektiven junger Talente. Ein Thema, das angesichts des Fachkräftemangels aktueller denn je ist.

Die Branche ist mit mehr als 30’000 Lernenden nicht nur eine der grössten Ausbildnerinnen in der Schweiz, sondern auch ein Garant für praxisnahe und zukunftssichere Karrierewege. «Das duale Berufsbildungssystem ist unser grösster Trumpf. Es ermöglicht jungen Menschen, früh Verantwortung zu übernehmen, und stellt sicher, dass unser Handwerk auch künftig auf höchstem Niveau bleibt», betonte Peter Meier, Präsident der Stammgruppe Ausbau und Gebäudehülle.

Am Medienanlass konnten die Gäste verschiedene Berufe wie Plattenleger/in, Schreiner/in, Elektroinstallateur/in und Zimmermann/Zimmerin live erleben. Am Rundgang an den SwissSkills wurde deutlich, wie vielfältig die Branche ist und wie breit die Möglichkeiten für Nachwuchskräfte sind. Konrad Imbach, Zentralpräsident Ceruniq, hielt fest: «Gerade in Zeiten der Automatisierung und künstlicher Intelligenz wird sichtbar, wie wichtig handwerkliches Können bleibt. Technik allein baut keine Häuser.»

Zudem wurde auf die Karriere- sowie Weiterbildungsmöglichkeiten hingewiesen und aufgezeigt, wie niederschwellig der Weg zum Unternehmertum in diesen Berufen sein kann.

Die Medienkonferenz machte deutlich: Das Ausbaugewerbe und die Gebäudehülle bleiben auch in Zukunft unverzichtbar. (Bauen Schweiz/mc/ps)

Bauenschweiz: Dachverband der Schweizer Bauwirtschaft

Die Bauwirtschaft trägt 12% zur gesamten schweizerischen Wirtschaftsleistung bei und beschäftigt rund 465 000 Fachkräfte. Als Dachorganisation bündelt Bauenschweiz die Interessen der knapp achtzig Verbände. Damit bringen wir uns auf nationaler Ebene bei für uns zentralen Themen und Geschäften ein.



Die Stammgruppe Ausbau und Gebäudehülle

Die Stammgruppe Ausbau und Gebäudehülle von Bauenschweiz repräsentiert alle Gewerbe, die sich um den Innenausbau und die Gebäudehülle kümmern. Darunter fallen beispielsweise Gebäudetechniker, Metallbauer/innen, Maler/innen, Gipser/innen, Elektriker/innen, Plattenleger/innen, Holzbauer/innen, Schreiner/innen und viele weitere. Insgesamt werden im Bereich Ausbau und Gebäudehülle über 160’000 Arbeitnehmende beschäftigt sowie mehr als 30’000 Lernende ausgebildet.