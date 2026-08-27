European Economic Forum (EEF) 2026: «Proof of Concept» in einer neuen Weltordnung

Luzern – Unter dem Thema «Proof of Concept» rückt das EEF26 Europas reale Handlungsmacht in den Fokus: Wo beweisen europäische Unternehmen globale Wettbewerbskraft? Dafür kommen am 25. und 26. November 2026 im KKL Luzern 700+ Führungspersönlichkeiten aus 46 europäischen Staaten zusammen.

Der Abstand Europas zu anderen Wirtschaftsräumen wächst. Fragmentierte Märkte, Regulierungsdichte und eine zögerliche Innovationspolitik kosten Wettbewerbskraft. Gleichzeitig ordnet sich die geopolitische Lage neu, und Europa muss seine Rolle definieren, bevor andere es tun. Die Mittel sind vorhanden: Kapital, Talent, industrielle Tiefe, ein tragfähiges Wertefundament. Es braucht den Willen, sie in reale Handlungsmacht zu bündeln – und den Ort, an dem das geschieht.

Das European Economic Forum 2026 in Luzern zeigt, dass Europa bereit ist, seine Relevanz in der neuen Weltordnung zu behaupten. Es richtet den Fokus auf konkrete Tatbeweise europäischer Stärke: Wo liefern Europa und seine Unternehmen? Was können wir davon lernen – als Führungskräfte und für ein starkes Europa?

Von der Chefetage bis zur Front: Auf der Bühne stehen Referentinnen und Referenten, die aus Schlüsselpositionen heraus Europas Potenziale in den Blick nehmen. Treffen Sie Stefan Asenkerschbaumer (Bosch), Klaus Zellmer (Škoda), Nicole Büttner (Merantix), Timothy Snyder und mehr prägende Stimmen.

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