Fotobox – das Highlight auf jedem Event

Biel – Ein Event fotografisch festhalten und Gästen anschliessend die lustigsten Schnappschüsse direkt mitgeben – das funktioniert mit einer Fotobox. Mit einer gemieteten Fotobox lassen sich kreative und lustige Fotos des Abends erstellen.

Zahlreiche Druckoptionen und optional zubuchbare Requisiten sorgen für Abwechslung und einen hohen Spassfaktor.

Für welche Events ist eine Fotobox geeignet?

Fotoboxen passen für alle Partys, bei denen viele Gäste kommen und der Gastgeber möglichst allen die Gelegenheit für die Erstellung toller Erinnerungsfotos bieten möchte. Statt sich selbst um Fotos zu kümmern, sparen Fotoboxen viel Zeit, der Veranstalter kann sich komplett um seine Gäste kümmern und ausgiebig mitfeiern.

Für diese Events sind Fotoboxen geeignet:

Hochzeitsfeiern

Geburtstage

Betriebsjubiläen

Partys aller Art

Firmenevents

Messen

Werbeveranstaltungen

und viele andere

Tipp: Alternativ kann auch ein Fotografenteam den Abend lang Fotos von den Gästen schiessen. Diese sollten aber möglichst spontan und nicht gestellt sein, damit es keine langweiligen Bilder werden. Gute Fotografen, die sich auf lebendige Eventfotografie spezialisiert haben, lassen sich leicht im Internet finden oder auch über lokale Fotogeschäfte.

Fotobox einfach mieten

Eine professionelle Fotobox ist mit allem Nötigen ausgestattet, was Veranstalter brauchen, um den ganzen Abend lang tolle Fotos zu machen. Statt gestellter Gruppenbilder, bei denen immer jemand nicht in die Kamera guckt, erzeugen Gäste hier mit der Fotobox viele wertvolle Erinnerungen für die Ewigkeit, indem sie ihre Kreativität ausleben. Eine Fotobox mieten und einen geeigneten Platz zum Aufstellen finden – schon kann es losgehen mit der Party. In der Fotobox werden Fotos direkt erstellt, Gäste können diese direkt mit nach Hause nehmen. Nach der Party wird die Fotobox einfach wieder an den Verleiher zurückgesendet oder von diesem abgeholt.

Kreative Fotos – serös bis crazy

Wie die Fotos aus der Fotobox kommen, hängt ganz vom Geschmack der Gäste ab. Vor der Kamera ist fast alles erlaubt, was Spass macht und zu seriösen, kreativen oder völlig ausgeflippten Ergebnissen führt. Noch mehr Fun bringt eine solche Fotobox, wenn sie mit Requisiten zum Verkleiden geliefert wird. Einfach einen Hut, eine Perücke oder Brille aufsetzen, einen Schnurrbart ankleben oder ein anderes Accessoire nutzen, um die Fotos noch witziger zu machen.

Wie funktioniert es?

Nach der Bestellung und Anlieferung sind Fotoboxen meist sehr schnell aufgebaut. In der Regel gibt es sie zu einem Pauschalpreis, der je nach gebuchter Versionen unterschiedliche Module beinhaltet. Immer dabei ist eine hochwertige Kamera (z. B. Spiegelreflex, HD oder 4K), die gestochen scharfe Bilder macht, ergänzt durch einen Blitz, um auch bei schlechten Lichtverhältnissen gute Fotos zu schießen. Über eine Sofort-Druck-Option des integrierten Druckers können Fotos direkt anschliessend ausgedruckt werden. Zusätzlich lassen sich alle Partyfotos auf einen USB-Stick laden. Verschiedene Druckformate sorgen dabei für die nötige Abwechslung.

Tipp: Fotobox-Pakete mit einer Fotoflatrate sind ideal für Events mit vielen Gästen. Alle Fotos auf dem USB-Stick lassen sich später auch in einem kreativen Fotobuch zusammenstellen und ausdrucken oder als digitale Variante an die Partygäste versenden. Das Einverständnis dafür kann man sich vor Ort schriftlich inklusive einer E-Mail-Adresse für das Zusenden der Eventfotos geben lassen. (fpb/mc/hfu)