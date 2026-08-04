Wilhelm Schmidlin AG stellt Führungsriege neu auf

Arth SZ – Die Wilhelm Schmidlin AG ordnet im Rahmen ihrer langfristigen Nachfolgeplanung ihre Geschäftsleitung neu. Markus Wasser wird per 1. Oktober 2026 Chief Sales Officer und Mitglied der Geschäftsleitung. Geschäftsführer Beat Wullschleger konzentriert sich künftig verstärkt auf Strategie, Innovation und die Entwicklung des Unternehmens.

Die Wilhelm Schmidlin AG, Herstellerin von Bade- und Duschwannen, Duschflächen und Waschbecken, hat Änderungen in ihrer Führungsstruktur bekannt gegeben. Wie das Unternehmen in einer Mitteilung informiert, erfolgen diese im Rahmen der langfristigen Nachfolgeplanung und sollen die Weichen für die künftige Entwicklung des Familienunternehmens stellen.

Per 1. Oktober 2026 übernimmt Markus Wasser die Funktion des Chief Sales Officer und wird Mitglied der Geschäftsleitung. In seiner neuen Rolle verantwortet er die Bereiche Vertrieb, Export, Marketing und Produktmanagement. Geschäftsführer Beat Wullschleger bleibt weiterhin für Finanzen und Personal zuständig und wird sich künftig verstärkt den Themen Strategie, Innovation und Unternehmensentwicklung widmen.

Ein weiterer Schritt in der Nachfolgeplanung erfolgte bereits Anfang 2026. Damals übergab Urs Wullschleger einen Teil seiner Aufgaben an Florian Schmitt, der seither als Chief Operating Officer und Mitglied der Geschäftsleitung tätig ist.

Mit der Neuaufstellung will die Wilhelm Schmidlin AG nach eigenen Angaben Kontinuität sichern, gleichzeitig neue Impulse setzen und damit die Grundlage für die erfolgreiche Weiterentwicklung des Familienunternehmens schaffen. (Schwyz Next/CE/mc/ps)