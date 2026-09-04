Schwyz Next: Startup Zone 2026

Immensee – Die Startup-Zone ist das Format, das dir relevanten Input rund um das Startup-Thema liefert und Raum für Austausch bietet. Was du mitnimmst, wird später in deinem Unternehmen Wirkung zeigen.

In spezifischen Themen-Zonen lernst du, was es zur Vorbereitung, Gründung, zum Aufbau oder für das Wachstum deines Unternehmens braucht. Es stehen folgende vier Zonen zur Auswahl:

Zone 1. Marketing und Sichtbarkeit

Wie finde ich erste Kundinnen?

Welche Kanäle lohnen sich zum Starten?

Wie werde ich online und für KI-Systeme sichtbar?

>> Praxiswissen, konkrete Fragen und individuelle Antworten.

Zone 2. Businessplan

Was muss mein Businessplan wirklich leisten?

Welche Annahmen muss ich validieren?

Was wollen Banken, Investorinnen oder Förderstellen sehen?

>> Erfahrungen aus der Praxis statt Gründungstheorie.

Zone 3. Erste 100 Tage

Wann konkret gründe ich?

Welche Rechtsform und Verträge brauche ich?

Welche Stolpersteine sollte ich kennen und vermeiden?

>> Frage den Experten direkt – und erwarte kompetente Auskunft.

Zone 4. Finanzierung und Wachstum

Welche Finanzierung passt zu meiner Phase?

Welche Unterlagen brauche ich?

Wann braucht es einen Deep Dive?

>> Für Startups und bestehende Unternehmen mit Wachstumsplänen.

Priorisiere die vier Zonen bei der Anmeldung. Besuchen wirst du zwei davon, gemäss Zuteilung, die nach der Anmeldephase erfolgt. Natürlich versuchen wir, deine Prioritäten zu berücksichtigen.

Alle Sessions sind geführt und interaktiv. Sie umfassen einen fachlichen Input und bearbeiten deine konkrete Fragestellung.

Der Abschluss des formellen Teils findet im Plenum statt – das du mit wertvollen Takeaways verlassen wirst. Nutze den anschliessenden Apéro zum Netzwerken.

Zielpublikum

Unternehmer*innen von Startups und Betrieben mit Wachstumsplänen aus dem Kanton Schwyz

Inhalt

Wichtige Aspekte, die ein junges Unternehmen erfolgreich machen und wachsen lassen

Fachinputs

Antworten auf deine wichtigsten Fragen

Kompakte Workshops

Persönlicher Austausch mit Expert*innen

Learnings und Netzwerk

Referenten

Businessplan:

Pirmin Dillier, CEO und Co-Gründer, smartNsales AG, Luzern

Marketing und Sichtbarkeit:

Peter Erni, Senior Partner und CIO, Brain & Heart Communication AG, Zürich

Erste 100 Tage:

Urban Baumann, Co-Gründer, firm-it solutions GmbH; Rechtsanwalt und Urkundsperson, Dobler Rechtsanwälte AG, Lachen

Finanzierung und Wachstum:

Angaben folgen in Kürze.

Kosten

Die Teilnahme ist kostenlos.

Limitierte Plätze

Es können maximal 40 Personen teilnehmen.

Weitere Informationen und Anmeldung …