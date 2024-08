F.G. Pfister: Erfolgreiche Nachfolgeregelung bei der Promet AG

Suhr – Die Investitionen der F.G. Pfister Holding AG – zu 100% im Besitz der F.G. Pfister Stiftung – konzentrieren sich auf KMU mit Schweizer Bezug, die eine Nachfolgeregelung suchen. Dies bedeutet nicht nur finanzielles Engagement, sondern auch die Verpflichtung, ethische Standards, soziale Verantwortung und langfristige Nachhaltigkeit in ihre Investitionsentscheidungen einzubeziehen. «Seit Beginn unserer Tätigkeiten vor drei Jahren haben sich acht Schweizer inhabergeführte KMU im Rahmen der externen Nachfolgelösung für eine Partnerschaft mit der Pfister Stiftung entschieden – darunter auch die Promet AG. Die gemeinsame Vision, Arbeitsplätze langfristig zu sichern und auszubauen sowie den Werkplatz Schweiz zu stärken, bildet die Grundlage für diese Partnerschaften. Wir freuen uns, dass sich das Unternehmen erfolgreich weiterentwickelt hat und nun mit Erich Flühler als CEO eine zukunftsfähige Nachfolgelösung einleitet», sagt Rudolf Obrecht, Verwaltungsratspräsident und Delegierter der F.G. Pfister Holding AG.

Nachfolgeregelung unter dem Dach der F.G. Pfister Stiftung

Die 2004 gegründete Promet AG bietet Systemlösungen für die Energietechnik und unterstützt nationale sowie internationale Kunden in der Planung und der Konstruktion von Verdrahtungssystemen, Stromschienen sowie Baugruppen. Die Produkte werden zu 100% in den eigenen, hochautomatisierten Produktionsstätten hergestellt. «Die Expertise und das grosse Netzwerk der F.G. Pfister Holding AG als Miteigentümerin hat uns zusätzliche Sicherheit gegeben, um in einem zukunftsträchtigen Markt zu wachsen. Unsere unternehmerische Freiheit und Unternehmenskultur standen dabei nie zur Diskussion. Gleichzeitig konnten wir den Prozess der Nachfolgeregelung vorantreiben. Mit Erich Flühler übernimmt eine hochprofessionelle Persönlichkeit zusammen mit dem Management die Unternehmensführung. Ich weiss, dass er mit seinem unternehmerischen Weitblick und motivierten Mitarbeitenden die erfolgreiche Entwicklung der Firma weiterführen wird», so Roger Graf, Gründer und Verwaltungsratspräsident der Promet AG.

Erich Flühler, CEO der Promet AG, sieht für das Unternehmen weiterhin ein grosses Wachstumspotenzial in der Schweiz und Europa. Dies aufgrund einer stark wachsenden Nachfrage nach Elektrifizierung, Automatisierung und regenerativen Energiesystemen. Zu seiner Funktion als neuer CEO ergänzt er: «Ich freue mich über das Vertrauen seitens Roger Graf und der F.G. Pfister Stiftung. Das Engagement unserer Mitarbeitenden für den Erfolg unserer Kunden motiviert mich. Dank unserem Know-how und einer modernen Unternehmenskultur können wir auch in Zukunft die Erwartungen unserer Kunden, Partner und Mitarbeitenden erfüllen». (F.G. Pfister/mc/ps)

Promet AG