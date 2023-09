Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch neu im Verwaltungsrat der F.G. Pfister Holding AG

Suhr – Die ehemalige Staatssekretärin und Direktorin des Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO) Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch ist als neues Mitglied in den Verwaltungsrat der F.G. Pfister Holding AG gewählt worden.

«Es freut mich sehr, dass ich als Verwaltungsrätin der F.G. Pfister Holding mit meiner Expertise das Generationenprojekt der F.G. Pfister Stiftung unterstützen darf», so die gewählte Verwaltungsrätin Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch.

Brückenbauerin zwischen Wirtschaft und Politik

Die Rechtsanwältin mit einem Master in Business Administration des INSEAD Fontainebleau war während ihrer langjährigen Laufbahn bei der Eidgenossenschaft in verschiedenen Schlüsselfunktionen tätig, u.a. als Schweizer Botschafterin und Delegierte für Handelsabkommen sowie Chefunterhändlerin der Schweiz bei der Welthandelsorganisation (WTO). Zwischen 2011 und 2022 war sie als Staatssekretärin und Direktorin an der Spitze des Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO).

«Wir freuen uns Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch als neue Verwaltungsrätin zu begrüssen. Sie bringt umfangreiche strategische wie operative Erfahrungen an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Politik mit und ist eine wertvolle Bereicherung für den Verwaltungsrat. Ihre Kompetenz und ihr Netzwerk werden dazu beitragen, die verschiedenen Projekte der F.G. Pfister Holding – unter dem Dach der F.G. Pfister Stiftung – weiter voran zu treiben. Darunter vor allem unser Engagement, die Nachfolgeproblematik bei Schweizer KMU zu entschärfen. Fehlende Nachfolgelösungen bei Schweizer KMU bedrohen die Vielfalt der Schweizer Wirtschaft, den Werkplatz sowie die Arbeitsplätze. Wir wollen mithelfen, dieses Problem anzugehen, indem wir uns an Schweizer KMU beteiligen. Damit sprechen wir Unternehmerinnen und Unternehmer an, die für ihr Lebenswerk eine Lösung über Generationen suchen», so Rudolf Obrecht, Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates der F.G. Pfister Holding AG. (F.G. Pfister Holding AG/mc/ps)