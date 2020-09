F.G. Pfister Holding AG beteiligt sich an Zesar.ch AG

Suhr / Tavannes – Die F.G. Pfister Holding AG erwirbt eine Beteiligung von 49% an der Zesar.ch AG. Das Schweizer Unternehmen entwickelt, produziert und verkauft ergonomische Möbel für die Bildungsbranche und die Industrie. Zesar.ch AG beschäftigt rund 50 Mitarbeitende am Firmenhauptsitz in Tavannes.

Die F.G. Pfister Holding AG tätigt nach dem Verkauf der Einrichtungsgeschäfte an die XXXLutz-Gruppe im Oktober 2019 ihre erste Beteiligung und erwirbt über die F.G. Pfister Beteiligungen AG 49% der Zesar.ch AG. Über die Höhe des Investments und die Bewertung der Anteile wurde Stillschweigen vereinbart. «Die erfolgreiche Firmenentwicklung, das Potenzial, die Verankerung und Produktion vor Ort sowie der unternehmerische Mut, ambitionierte Ziele zu verfolgen, waren wichtige Faktoren für unsere Beteiligung an der Zesar.ch. AG», sagt Rudolf Obrecht, Verwaltungsratspräsident der F.G. Pfister Holding AG.

Starker Partner für die Zukunft

Zesar.ch kann durch den Einstieg der F.G. Pfister Holding AG zukunftsorientierte Projekte in Kreislaufwirtschaft, Ausbau der lokalen Produktion, Sicherung und Ausbau der Arbeitsplätze im Berner Jura noch schneller und gezielter vorantreiben. «Mit der F.G. Pfister Holding AG als neue Miteigentümerin haben wir einen starken Partner gefunden, der unsere Unternehmenskultur und -werte teilt. Seine Expertise und sein grosses Netzwerk werden uns bei der Weiterentwicklung unterstützen und die Erschliessung neuer Segmente und Märkte beschleunigen», so Roland Zaugg, Mitinhaber und CEO der Zesar.ch AG.

Die Zesar.ch AG mit Sitz in Tavannes, im Berner Jura, beschäftigt rund 50 Mitarbeitende und produziert ergonomische Möbel für die Bildungsbranche und die Industrie. Das Unternehmen verfügt über eine eigene mechanische Fertigung, Montageabteilung und Pulverbeschichtungswerkstatt. Die Haupttätigkeitsfelder sind Schulen/Bildungsstätten, Industriebetriebe, Uhrenbranche, Büro- und Seminarräume sowie Medizin- und Therapie-Bereich. «Zesar.ch AG passt zu unserer langfristigen Strategie, in Unternehmen zu investieren, die den Fokus auf Kreislaufwirtschaft setzen, Arbeitsplätze erhalten und mittelfristig neue schaffen. Für die F.G. Pfister Beteiligungen AG – zu 100% im Besitz der F.G. Pfister Holding AG – ist dies der Startschuss über Beteiligungen an Schweizer Firmen unternehmerisch tätig zu sein und damit den Werkplatz Schweiz nachhaltig zu stärken», so Rudolf Obrecht. (F.G. Pfister Holdin/mc/ps)

Über F.G. Pfister Holding AG

Die F. G. Pfister Holding AG gehört zu 100% der F.G. Pfister Stiftung. Sie ist über die Arco Immobilien Management AG und der F.G. Pfister Beteiligungen AG unternehmerisch tätig. Die generierten Erträge tragen dazu bei, den Stiftungszweck der F. G. Pfister Stiftung zu erfüllen. Dieser sieht in erster Linie vor, alle Mitarbeitenden, deren Angehörigen sowie ehemaligen Mitarbeitenden der im Oktober 2019 verkauften Pfister-Unternehmen in Notlagen wie Krankheit, Unfall und Arbeitslosigkeit zu unterstützen.

Die F.G. Pfister Holding AG hat ihren Sitz in Suhr und beschäftigt über die Arco Immobilien Management AG rund 40 Mitarbeitende. Verwaltungsratspräsident ist Rudolf Obrecht.