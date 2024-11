Feintool-Präsident Alexander von Witzleben tritt im Frühjahr ab

Lyss – Bei der Lysser Industriegruppe Feintool geht eine Ära zu Ende: Alexander von Witzleben wird kommenden Frühling nach 16 Jahren als Verwaltungsratspräsident abtreten. Von Witzleben werde an der Generalversammlung im April aus dem Verwaltungsrat zurücktreten und das Präsidium an den heutigen Vizepräsidenten Norbert Indlekofer übergeben, teilte Feintool am Mittwoch mit.

Indlekofer sitzt seit 2018 im Verwaltungsrat. Zuvor war er über 25 Jahre lang in verschiedenen Funktionen für die deutsche Schaeffler Gruppe tätig, zuletzt bis 2016 als CEO des Bereichs Automotive.

Der abtretende Alexander von Witzleben ist seit 1998 Verwaltungsrat und war während seiner Zeit als Präsident auch ein Jahr lang interimistisch als CEO tätig. Seine Aktivitäten sind eng mit der Artemis Gruppe von Investor Michael Pieper verknüpft, die nebst Feintool auch an börsenkotierten Firmen wie Adval Tech, Arbonia oder Autoneum beteiligt ist. Er ist etwa auch VR-Präsident von Arbonia.

Für den frei werdenden Sitz im Verwaltungsrat schlägt Feintool den Aktionärinnen und Aktionären an der GV vom 29. April Matthias Holzammer zur Wahl vor. Holzammer bringe langjährige Erfahrung aus der Automotive-Zuliefererindustrie mit, hiess es. Von 2019 bis 2023 war er CEO von Autoneum. (awp/mc/pg)