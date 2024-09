Finalisten der Fair Fashion Awards 2024 sind nominiert

Basel – Swiss Fair Trade hat die Finalisten seiner Fair Fashion Awards 2024 bekanntgegeben. Die Gewinner der beiden Kategorien Aufstrebend und Etabliert werden beim Zukunftsforum – Nachhaltige Textilien gekürt. Der Preis will Vorbildern für sozial und ökologisch fair produzierte Textilien eine Bühne geben.

Die Finalisten für die Fair Fashion Awards 2024 stehen fest. In den beiden Kategorien Aufstrebend und Etabliert wurden je drei Unternehmen mit einem Umsatz bis beziehungsweise über 10 Millionen Franken nominiert. Die beiden Sieger werden am 29. Oktober im Rahmen des Zukunftsforums – Nachhaltige Textilien bekanntgegeben und ausgezeichnet.

Jeder der beiden Preise ist mit 20’000 Franken und Beratungsleistungen im Wert von 5000 Franken dotiert. Von der Jury ausgezeichnet werden in der Schweiz tätige Unternehmen, Organisationen oder Projekte, die einen innovativen und nachhaltigen Beitrag zu einer sozial und ökologisch fairen Textilindustrie leisten. Träger des Preises ist Swiss Fair Trade, der Dachverband der Fair Trade-Organisationen in der Schweiz. Ermöglicht wird der Wettbewerb von der Stiftung Amphora. Partner sind Fairtrade Max Havelaar und Fashion Revolution Schweiz.

In der Kategorie Aufstrebend wurden Jungle Folk, Muntagnard und We are ZRCL nominiert. Jungle Folk aus Zürich stellt gemeinsam mit Kleinproduzierenden zeitlose Kleidung aus nachhaltigen Materialien her. Muntagnard aus Chur treibt mit nachhaltigen Innovationen die Kreislaufwirtschaft voran. Und We are ZRCL aus Schwyz fertigt Streetwear vom Anbau bis zum Verkauf transparent, fair, biologisch und ökologisch.

In der Kategorie Etabliert heissen die Finalisten FTC Art of Cashmere World, my-trace by Remei und Naturaline Textil von Coop. FTC aus Zug ist ein Spezialist für Premium-Strickmode mit komplett eigenen Herstellungsprozessen. Die Möglichkeit zur Rückverfolgung von Biobaumwolle der Rotkreuzer Firma Remei namens my-trace verbindet das Versprechen einer transparenten Lieferkette mit einer technologischen Lösung. Und die Marke Naturaline der in Basel ansässigen Coop Genossenschaft steht seit rund 30 Jahren für Textilien aus umwelt- und sozialverträglich biologisch angebauten Naturfasern. (Schwyz Next/CE/mc/ps)