Flughafen Zürich mit 18 Prozent mehr Passagieren im August

Zürich – Am Flughafen Zürich sind im August, wie bereits in den Monaten zuvor, deutlich mehr Passagiere verkehrt als vor Jahresfrist. Die Werte von vor der Corona-Pandemie rücken immer mehr in Griffweite.

Im Augst reisten laut Mitteilung vom Dienstagabend insgesamt 2,92 Millionen Personen über den Flughafen Zürich. Verglichen mit dem Vorjahresmonat ist dies ein Zuwachs von gut 18 Prozent.

Das Niveau aus dem letzten Vor-Corona-Jahr 2019 wurde damit erneut nicht erreicht, doch liegt der Flughafen nicht mehr allzu weit davon entfernt. Die Passagierzahl stand bei 94 Prozent des Wertes von 2019. Zum Vergleich: Im Juli waren es 93 Prozent gewesen.

Mehr Flüge

Von den Reisenden, die im August am Flughafen Zürich gezählt wurden, waren 2,03 Millionen Lokalpassagiere mit Abflug oder Ankunft in Zürich. Das ist verglichen mit dem Vorjahr ein Plus von 18 Prozent. Die Zahl der Umsteigepassagiere machte mit 889’180 (+19%) einen Anteil von 30 Prozent aus.

Die Anzahl der Flugbewegungen nahm um 9 Prozent auf 23’234 ebenfalls klar zu. Dabei habe die durchschnittliche Zahl Passagiere pro Flug 142 betragen, ein Plus von 5 Prozent zum August im Vorjahr. Die Sitzplatzauslastung stieg um einen Prozentpunkt auf 84 Prozent.

Steigende Umsätze in Shops

In den Läden des Flughafens wurde im August im Vergleich zum Vorjahr deutlich mehr umgesetzt: Der Kommerzumsatz nahm um 12 Prozent auf 54,5 Millionen Franken zu und hat damit die Verkäufe aus dem Jahr 2019 bereits leicht übertroffen.

Das Frachtvolumen, welches in Zürich im August abgewickelt worden ist, belief sich auf 27’251 Tonnen. Damit verzeichnete die Fracht gegenüber dem Vorjahr eine Abnahme von 12 Prozent. Verglichen mit August 2019 wurde gar rund ein Viertel weniger Fracht abgewickelt. (awp/mc/pg)