Flughafen Zürich mit mehr Passagieren im Februar

Zürich – Der Flughafen Zürich ist mit Wachstum in das Jahr 2026 gestartet. Nach einem Passagierplus im Januar sind auch im Februar mehr Menschen über den grössten Flughafen der Schweiz geflogen. Das war allerdings noch vor Kriegsausbruch im Nahen Osten.

Im Februar sind mit 2,20 Millionen 7,9 Prozent mehr Passagiere über den Flughafen Zürich gereist als im Vorjahr, wie es in einer Mitteilung vom Mittwochabend hiess. Bereits im Januar verzeichnete der Flughafen ein Passagierplus von 6,8 Prozent.

Die Zahl der Lokalpassagiere stieg im Februar um 7,2 Prozent und jene der Umsteigepassagiere um 9,5 Prozent. Die Anzahl der Flugbewegungen nahm derweil um 3,8 Prozent auf 18’784 zu. Die Sitzplatzauslastung stieg um 1,8 Prozentpunkte auf 77,0 Prozent.

Steigende Airside-Umsätze

Der Kommerzumsatz, bestehend aus den Einnahmen aus dem Duty-Free-Geschäft, der Gastronomie und weiteren Dienstleistungen, zog im Februar ebenfalls an. Die entsprechenden Umsätze stiegen um 4,9 Prozent auf 43,1 Millionen Franken.

Dabei stiegen die Verkäufe auf der Airside, also dem Bereich nach der Sicherheitskontrolle, um 10,3 Prozent, während sie auf der Landseite mit -2,1 Prozent rückläufig waren.

Insgesamt wurden am Flughafen Zürich 35’494 Tonnen Fracht abgewickelt. Das entsprach einer Zunahme von 1,9 Prozent. (awp/mc/pg)