Flughafen Zürich nimmt Noida Airport Ende April 2025 in Betrieb

Zürich – Der Flughafen Zürich ist mit dem Bau seines indischen Tochterbetriebs auf der Zielgeraden. Im April 2025 wird der Noida International Airport im Grossraum Delhi für die Passagiere und Airlines seine Türen öffnen, wie einer Mitteilung vom Montag zu entnehmen ist.

Wie der Flughafen Zürich bereits in der Vergangenheit angekündigt hatte, werden die wichtigsten Bauarbeiten für den neuen Flughafen Ende 2024 abgeschlossen. Der Noida Airport werde in einer ersten Phase über eine Piste und ein Passagierterminal mit zehn Standplätzen am Gebäude sowie weiteren 15 offenen Standplätzen verfügen. An ihm sollen jährlich 12 Millionen Passagiere abgefertigt werden.

Kosten im Griff

Laut Mitteilung arbeitet das Projektteam eng mit der für den Bau beauftragten Totalunternehmerin Tata Projects Limited und weiteren Spezialfirmen zusammen, «um das Tempo der Bauaktivitäten und die Vorbereitungen für die Betriebsbereitschaft sicherzustellen». Die geplante Investitionssumme von 750 Millionen Franken werde nach aktuellen Prognosen eingehalten.

Der Flughafen Zürich hat die Konzession für den indischen Flughafen im Jahr 2021 erhalten. Sie läuft für 40 Jahre. (awp/mc/pg)