Skyguide-Problem führt zu leichten Verspätungen am Flughafen Zürich

Zürich – Die Flugsicherung Skyguide hat erneut ein technisches Problem. Heute Mittwoch können am Flughafen Zürich weniger Maschinen landen. Die Verspätungen halten sich jedoch in Grenzen.

Aktuell dürfen nur noch 35 Maschinen pro Stunde landen, das sind zehn Prozent weniger als bei Normalbetrieb. Auslöser für die Störung ist ein Update bei einer Applikation, die für Anflüge benötigt wird. Dieses wurde gemäss Angaben von Skyguide in der Nacht auf Mittwoch durchgeführt. Daraufhin sei am Morgen ein Fehlverhalten der Applikation festgestellt worden.

Skyguide wird in der Nacht auf Donnerstag den ursprünglichen Zustand der Applikation wieder herstellen. Die Flugsicherung betonte in einer Mitteilung, dass die Sicherheit des Luftraums jederzeit gewährleistet gewesen sei. Bisher ist das Skyguide-Problem am Flughafen Zürich aber kaum zu spüren. Die Flüge kämen lediglich leicht verspätet an, hiess es dort am Mittwochvormittag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Nicht das erste IT-Problem

Bereits Ende April hatte Skyguide mit einem IT-Problem zu kämpfen, das eine Reduktion der Anflüge nötig machte. Damals musste die Zahl der Anflüge um 30 Prozent gesenkt werden, weil Maschinen mit grösseren Verspätungen nicht mehr zuverlässig angezeigt wurden.

Im Januar legte eine technische Panne gar den ganzen Flughafen Genf für eine Stunde lahm. Auch damals war ein nächtliches Update der Auslöser für die Störung. (awp/mc/ps)