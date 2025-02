Flughafen Zürich verzeichnet mehr Flugverkehr im Januar

Zürich – Im Januar sind am Flughafen Zürich mehr Flugzeuge gestartet und gelandet als im selben Monat des Vorjahres. Reger Flugverkehr herrschte vor allem auch während dem World Economic Forum (WEF) in Davos.

Insgesamt verzeichnete der Flughafen Zürich im Januar 19’240 Starts und Landungen. Dies entspricht einem Plus von 6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie eine Auswertung von AWP Data zeigt.

Der verkehrsreichste Tag am 20. Januar fiel dabei mit dem Auftakt zum WEF in Davos zusammen. An diesem Tag kam es in Zürich zu 746 Flugbewegungen. Das sind 210 mehr als am 18. Januar, welcher der verkehrsärmste Tag war.

Weniger Flüge als im Januar 2020

Vor der Coronapandemie im Januar 2020 waren noch über 20’000 Flugzeuge in Zürich gelandet oder gestartet. Mit Blick auf die Passagierzahlen ist der Vergleich aber nicht aussagekräftig, zumal verschiedene Fluggesellschaften in der Zwischenzeit ihre Flotten vergrössert haben und auch die Auslastung der Flüge nicht erfasst wird. Im vergangenen Jahr waren insgesamt 31,2 Millionen Passagiere über den Flughafen Zürich gereist, womit dieses Jahr das zweitstärkste nach 2019 war.

Die Flugbewegungszahlen am Flughafen Zürich basieren auf einer täglich aktualisierten Statistik, in der alle Flüge nach Instrumentenflugregeln erfasst sind. In diesem sogenannten IFR-Verkehr sind neben dem Linienverkehr auch Fracht-, Geschäfts- und Privatflüge enthalten.

Detaillierte Passagier- und Verkehrszahlen für den Monat Januar veröffentlicht der Flughafen Zürich am 12. Februar. (awp/mc/pg)