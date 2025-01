Forvis Mazars ernennt neue Partner in der Schweiz

Zürich – Das auf Audit, Tax und Advisory spezialisierte Unternehmen Forvis Mazars hat Ivan Lamorte und Yoann Bois als Partner ernannt.

Ivan Lamorte ist Experte für Risikomanagement und seit 2021 Leiter der Abteilung Governance, Risk und Compliance (GRC) für Finanzdienstleistungen. Lamorte hat einen Master-Abschluss der Universität Zürich und verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der strategischen Beratung und Prüfung von Banken und Versicherungsunternehmen. Zu seinen Fachgebieten gehören integrierte Sicherheit, Risikomanagement und Transformation, die Einrichtung von Governance-, Risiko-, Kontroll- und Compliance-Rahmenwerken sowie die Konzeption und Umsetzung von Zielbetriebsmodellen. Zusammen mit seinem Team arbeitet Lamorte eng mit lokalen und internationalen Finanzinstituten zusammen und liefert massgeschneiderte Lösungen. Seine Leidenschaft gilt der Leitung leistungsstarker Teams, der Entwicklung innovativer Ansätze und der erfolgreichen Umsetzung grosser Transformationsprojekte.

Yoann Bois kam 2009 nach Abschluss seines Master-Studiums in Ingenieurwesen zu Forvis Mazars in Paris. Später wechselte er 2017 zu Forvis Mazars nach Genf. Als lizenzierter Wirtschaftsprüfungsexperte bringt Bois über 15 Jahre Berufserfahrung in der Wirtschaftsprüfung mit. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Prüfung und Beratung internationaler und mittelgrosser Konzerne, insbesondere börsennotierter Unternehmen aus dem Industrie- und Dienstleistungssektor. Als Verantwortlicher für die Schweizer Prüfungsschulungen und die PCAOB-Praxis in der Schweiz ist Bois massgeblich an der Entwicklung des Forvis Mazars Teams und der Prüfungspraxis in der Romandie beteiligt. (pd/mc/pg)

Forvis Mazars