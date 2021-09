Führungswechsel bei Just Eat Schweiz

Zürich – Bei Just Eat Schweiz hat Lukas Streich als Country Manager die operative Führung übernommen. Just Eat ist der Online Food Delivery-Marktführer mit 4000 Restaurant-Partnern in der Schweiz.

Der 39-jährige Lukas Streich trat 2017 als «Head of Sales Switzerland» in das Unternehmen ein. Im Dezember 2020 wurde er zum «Global Head of Sales – Commercial Growth» des Mutterunternehmens Just Eat Takeaway.com befördert. Zuvor war Lukas Streich bei «Curaden AG» sowie bei «Swiss International Airlines» in diversen leitenden Positionen tätig. Er trägt einen M.A.-Abschluss der Universität St. Gallen HSG.

Der bisherige Country Manager Dominic Millioud hat das Unternehmen nach 10 Jahren auf eigenen Wunsch verlassen, wie Just Eat Schweiz in einer Mitteilung schreibt. (mc/pg)