Fünf Jahre Book Circle von Orell Füssli: Die grösste Lese-Community der Schweiz feiert Jubiläum

Zürich, – 30’000 Mitglieder, 40’000 Rezensionen, 20’000 digitale Büchersammlungen, in denen Lieblingstitel oder Wunschlisten gepflegt werden. Seit dem Launch am 5. November 2020 hat sich der Book Circle von Orell Füssli zur grössten digitalen Lese-Community der Schweiz entwickelt und vereint Leserinnen und Leser aus allen Regionen und Generationen. Zum Jubiläum feiert Orell Füssli fünf Jahre Austausch, Begegnungen, Inspirationen und gemeinsame Begeisterung für die Literatur. Bestehende Mitglieder sowie Neumitglieder haben den ganzen Monat November die Chance, Lesepakete mit Büchern ihrer Wahl und Überraschungs-Goodies rund um das Lesen zu gewinnen.

Die Community gestaltet die Inhalte mit

Der Book Circle ist die Plattform, auf der Leserinnen und Leser zu Wort kommen. Die Mitglieder tauschen sich über ihre Lektüren aus, diskutieren miteinander zu bestimmten Titeln, Genres und Themen oder geben eigene Empfehlungen weiter – sei es in Leserunden oder Lese-Challenges. Dabei können sie sich miteinander vernetzen, sich gegenseitig auf dem Laufenden halten und Menschen mit demselben Lesegeschmack entdecken.

Neben den Online-Aktivitäten lädt der Book Circle ausserdem zum persönlichen Offline-Austausch ein: Die «Stammtisch»-Treffen bringen Mitglieder in verschiedenen Orell Füssli Buchhandlungen zusammen. Bei Kaffee und Kuchen diskutieren sie vor Ort über Bücher und aktuelle Themen, gestalten eigene Tipps und lernen ihre regionale Lese-Community kennen.

«Eines unserer Hauptziele ist es, Literatur für möglichst viele Menschen zugänglich zu machen und die Freude am Lesen in allen Altersgruppen zu stärken. Umso schöner ist es zu sehen, dass sich im Book Circle innerhalb weniger Jahre eine so grosse und vielfältige Community gebildet hat, die genau das ermöglicht und in der sich sogar Freundschaften im echten Leben entwickelt haben. Für die Zukunft möchten wir weiterhin den Dialog zwischen Leserinnen und Lesern fördern, inspirierende Formate schaffen und den Book Circle als lebendige Gemeinschaft stetig weiterentwickeln», sagt Fanny Lewis, Teamleiterin Community Orell Füssli.

Kostenlose Registrierung

Wer selbst Teil der Community werden und von zahlreichen Vorteilen profitieren möchte, etwa dem Erhalt eines eBooks bei der ersten Anmeldung, kann sich kostenlos auf bookcircle.ch registrieren. (Orell Füssli/mc/ps)