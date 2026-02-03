Orell Füssli Thalia übernimmt A. Köhler AG

Zürich – Die Orell Füssli Thalia AG, das Unternehmen hinter der führenden Schweizer Buchhandelsmarke Orell Füssli, übernimmt im Rahmen einer langfristigen Nachfolgeregelung 100% der Aktien der A. Köhler AG inklusive der 13 Papeterie-Standorte. Die Akquisition erfolgt rückwirkend per 1. Juli 2025.

Die Standorte der A. Köhler AG werden auch künftig eigenständig und unverändert unter der etablierten Marke Köhler weitergeführt. Es sind weder Schliessungen noch personelle Veränderungen vorgesehen. Sämtliche rund 70 Mitarbeitende der A. Köhler AG werden zu den bestehenden Bedingungen weiterbeschäftigt.

Orell Füssli betreibt seit Jahren erfolgreich auch Papeterie-Sortimente und Papeterie-Abteilungen in den eigenen Filialen und verfügt damit über ausgewiesene Kompetenz in diesem Bereich. Diese Erfahrung bildet eine zentrale Grundlage für die nachhaltige Weiterentwicklung der Köhler-Papeterien als regional verankerte Fachgeschäfte.

Thomas Köhler bleibt als Verwaltungsrat weiterhin im Unternehmen und garantiert Kontinuität.

Thomas Köhler, Verwaltungsrat der A. Köhler AG: «Wir haben uns seit einigen Jahren aktiv mit einer tragfähigen Nachfolgelösung beschäftigt. Im kommenden Jahr begehe ich meinen 65. Geburtstag und sehe es als meine unternehmerische Verantwortung, rechtzeitig Massnahmen zu ergreifen, um Sorge zu tragen für die Zukunft – im Interesse unserer Mitarbeitenden, unserer Kundinnen und Kunden und unserer Region. Mit Orell Füssli haben wir einen Partner gefunden, der über Erfahrung im Papeterie Bereich verfügt, unsere Werte teilt und die Köhler-Papeterien mit Respekt, Erfahrung und langfristiger Perspektive weiterführen wird. Köhler bleibt Köhler – ein verlässlicher, lokal verankerter Fachhändler.»

Pascal Schneebeli, CEO und Verwaltungsrat der Orell Füssli Thalia AG: «Die Köhler-Papeterien stehen für Qualität, Nähe und regionale Verankerung. Da wir auch den Papeterie Bereich bereits seit Jahren erfolgreich in vielen unseren eigenen Filialen führen, bringen wir die notwendige Kompetenz aber auch Erfahrung mit, um dieses traditionsreiche Unternehmen langfristig und nachhaltig weiterzuentwickeln.»

Mit der Übernahme der A. Köhler AG stärkt Orell Füssli seine Präsenz im Papeterie Bereich und setzt konsequent auf den Erhalt und die Weiterführung regional etablierter Fachgeschäfte. Die Kombination aus lokaler Verankerung, eingespielten Teams und der bestehenden Papeterie-Kompetenz von Orell Füssli und der A. Köhler AG schafft eine stabile Grundlage für die langfristige Entwicklung der Köhler-Papeterien. (Orell Füssli Thalia/mc/ps)