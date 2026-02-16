Galderma ernennt Luigi La Corte zum Finanzchef

Lausanne – Das Pharmaunternehmen Galderma hat Luigi La Corte zum neuen Finanzchef ernannt. Er tritt seinen Posten am 1. Mai 2026 an.

La Corte bringe mehr als 30 Jahre Führungserfahrung im Finanzwesen mit, heisst es in einem Communiqué vom Montag. Zuletzt war er sechs Jahre lang CFO beim italienischen Pharmaunternehmen Recordati. 2022 war er in den Verwaltungsrat von Recordati berufen worden – ein Amt, das er bis heute innehat. In der Vergangenheit hatte er zudem unter anderem Funktionen bei GlaxoSmithKline, AstraZeneca und Alliance Unichem inne.

La Corte wird bereits per 1. April ins Unternehmen eintreten und in einer ersten Phase noch mit dem abtretenden CFO Thomas Dittrich zusammenarbeiten, heisst es in der Mitteilung. Dittrich verlasse das Unternehmen per Ende zweites Quartal, um eine Stelle in einem anderen Unternehmen anzutreten. (awp/mc/ps)