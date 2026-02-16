moneycab moneycab Logo. Typografischer Schriftzug in blau und gelb.

Galderma ernennt Luigi La Corte zum Finanzchef
Schweiz

Galderma ernennt Luigi La Corte zum Finanzchef

Galderma ernennt Luigi La Corte zum Finanzchef
Luigi La Corte, designierter Galderman-CFO. (Bild: LinkedIn/mc)
Von moneycab

Lausanne – Das Pharmaunternehmen Galderma hat Luigi La Corte zum neuen Finanzchef ernannt. Er tritt seinen Posten am 1. Mai 2026 an.

La Corte bringe mehr als 30 Jahre Führungserfahrung im Finanzwesen mit, heisst es in einem Communiqué vom Montag. Zuletzt war er sechs Jahre lang CFO beim italienischen Pharmaunternehmen Recordati. 2022 war er in den Verwaltungsrat von Recordati berufen worden – ein Amt, das er bis heute innehat. In der Vergangenheit hatte er zudem unter anderem Funktionen bei GlaxoSmithKline, AstraZeneca und Alliance Unichem inne.

La Corte wird bereits per 1. April ins Unternehmen eintreten und in einer ersten Phase noch mit dem abtretenden CFO Thomas Dittrich zusammenarbeiten, heisst es in der Mitteilung. Dittrich verlasse das Unternehmen per Ende zweites Quartal, um eine Stelle in einem anderen Unternehmen anzutreten. (awp/mc/ps)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Lesen Sie jetzt:
OBT: Überstunden, Überzeit und Arbeitszeiterfassung – das müssen Unternehmen wissen
(Foto: OBT)
vor 43 Minuten
OBT: Überstunden, Überzeit und Arbeitszeiterfassung – das müssen Unternehmen wissen

St. Gallen – Die Themen Überstunden, Überzeit und Arbeitszeiterfassung beschäftigen Unternehmen und Mitarbeitende gleichermassen. Oft herrscht Unsicherheit darüber, welche Regeln gelten und welche Spielräume bestehen. Wer die gesetzlichen Vorgaben kennt und sie im Arbeitsvertrag klar regelt, vermeidet Streitigkeiten und sorgt für Transparenz im Arbeitsalltag. Überstunden oder Überzeit – wo liegt der Unterschied? In der Praxis […]