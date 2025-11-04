Georg Fischer will bis 2030 in allen Geschäftsbereichen kräftig wachsen

Schaffhausen – Georg Fischer (GF) hat im Rahmen eines Investorentages die Strategie für die Zeitspanne von 2026 bis 2030 auf den neuesten Stand gebracht. Die bisherigen Finanzziele werden dabei bestätigt.

Der auf die Steuerung von Flüssigkeiten spezialisierte Industriekonzern (Fow Solutions) strebt grundsätzlich ein stetes Wachstum in allen drei Endmärkten Gebäude, Infrastruktur und Industrie an, wie er am Dienstag mitteilte. Dabei helfen sollen neue Anwendungen und Innovationen mit vier strategischen Schwerpunkten.

«Maximierung des Geschäfts»

Der erste ist die «Maximierung des Kerngeschäfts» durch hochwertige Lösungen und durchgängige Service-Angebote verbunden mit starkem Fokus auf die operative Umsetzung. Ein weiterer Schwerpunkt lautet «Wachstum durch neue Chancen», wobei zusätzliche Verkäufe in neuen Regionen, Segmenten und Anwendungen mit hohem Potential angepeilt werden.

Der dritte Punkt ist «Marktführerschaft mit innovativen Lösungen», was überdurchschnittliches Wachstum sowohl im Kerngeschäft als auch in neuen Geschäftsfeldern bringen soll. Unter dem Titel «Förderung einer ONE GF-Leistungskultur» soll auf Basis von schlanken Strukturen die unternehmerische Teamarbeit gestärkt werden.

GF bekräftigt zudem frühere Aussagen, wonach das Unternehmen im Bereich Flow Solutions zum globalen Marktführer werden soll.

Die bisherigen Finanzziele werden bestätigt. So soll die Betriebsgewinnmarge (EBIT) 13 bis 15 Prozent und die EBITDA-Marge 16 bis 18 Prozent erreichen. Ausserdem soll die Umwandlungsrate vom freien Cashflow zum EBITDA bei über 50 Prozent liegen.

Zukäufe sollen beim Wachstum mithelfen

Bis 2030 strebt GF insgesamt einen Umsatz von 4,2 bis 4,5 Milliarden Franken inklusive Akquisitionen sowie ein organisches Wachstum von 4 bis 6 Prozent pro Jahr an. Zum Vergleich: Im Jahr 2024 erwirtschaftete der Konzern einen Umsatz von 4,78 Milliarden Franken. Allerdings fallen davon durch die Verkäufe der Sparten Maschinenbau und Casting Solutions rund 1,5 Milliarden weg. Der vergleichbare Umsatz aus dem fortgeführten Geschäft lag also im Bereich von 3,2 bis 3,3 Milliarden Franken.

Organisch prognostiziert GF bis 2030 einen Anstieg des Umsatzes auf 3,7 bis 3,9 Milliarden Franken, weitere 500 bis 600 Millionen sollen über Akquisitionen hinzugekommen. Einen Jahresumsatz von rund 200 Millionen Euro hat GF mit dem im Oktober abgeschlossenen Zukauf der deutschen VAG-Gruppe bereit zugekauft. (awp/mc/pg)