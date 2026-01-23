Gewinner des Ypsomed Innovation Award 2026 stehen fest

Burgdorf – Die Visienco AG hat den ersten Preis des Ypsomed Innovation Award 2026 gewonnen. Das Startup entwickelt ein automatisiertes Verfahren zur Herstellung von Mini-Organen, so genannten Organoiden, die in der Medikamentenentwicklung unter anderem als Alternative zu Tierversuchen eingesetzt werden können. An der Preisverleihung in Bern wurden drei Unternehmen ausgezeichnet. Der Award der Stiftung Ypsomed Innovationsfonds ist mit insgesamt 100’000 Franken dotiert und wurde zum zwölften Mal vergeben.

Ziel des Preises ist es, den Wissens- und Technologietransfer aus den Fachhochschulen und Universitäten des Schweizer Mittellandes in die Wirtschaft zu fördern. In diesem Jahr wurden 34 Projekte eingereicht. Eine siebenköpfige Jury wählte daraus sieben Projekte für die engere Auswahl aus, von denen sich drei durchsetzen konnten. Bewertet wurden die Eingaben nach Kriterien wie Innovationsgrad, Team, Marktpotenzial und technische Umsetzbarkeit.

„Die Schweizer Hochschulen gehören zu den besten der Welt. Es ist wichtig, dass wir ihr Wissen und ihre Forschung für die Schweizer Wirtschaft nutzbar machen“, sagte Simon Michel, Präsident des Stiftungsrates und CEO von Ypsomed an der Preisverleihung. Lucie Jandet, Mitgründerin von Visienco, bestätigte diesen Ansatz: „Dank des Ypsomed Innovation Award können wir unsere ersten Plattformen an Kunden ausliefern und jahrelange Forschung in die Praxis bringen und kommerzialisieren.“

Das Gewinnerprojekt 2026:

Visienco AG (Centre Suisse d’Electronique et de Microtechnique, CSEM)

Visienco hebt mit „Orgadroid“ die Produktion von Organoiden auf ein neues Niveau. Organoide sind im Labor gezüchtete Mini-Organe wie Gehirne, Lebern oder Netzhäute. Sie gelten als vielversprechende Alternative zu Tierversuchen, unterstützen die personalisierte Medizin und spielen eine wichtige Rolle in der Medikamentenentwicklung, insbesondere in der Krebsforschung. Bislang konnten Organoide ihr Potenzial jedoch kaum ausschöpfen, weil viele Schritte manuell erfolgen und Prozesse weder skalierbar noch zuverlässig reproduzierbar sind. Visienco kombiniert Robotik und künstliche Intelligenz, um die Herstellung und Anwendung von Organoiden zu automatisieren und damit einen standardisierten, nachvollziehbaren Prozess zu ermöglichen.

Die beiden weiteren Gewinner sind:

optohive (ETH Zürich in Partnerschaft mit der Universität Bern)

Optohive entwickelt tragbare und modulare Hirnbildgebungssysteme auf Basis der funktionellen Nahinfrarot-Spektroskopie (fNIRS). Das System wird wie eine Kappe auf dem Kopf getragen und ermöglicht ein mobiles Monitoring der Hirnaktivität in klinischen, wissenschaftlichen und alltagsnahen Anwendungen. Dadurch eröffnen sich neue Möglichkeiten in der Psychiatrie, Neurologie, Sportwissenschaft sowie im Bereich der Brain-Computer-Interfaces. Mit hochwertigen Neurodaten und intelligenten Analyseverfahren schafft optohive die Grundlage für skalierbare Lösungen im Gesundheitswesen.

Rhovica Neuroimaging AG (Inselspital, Universitätsspital Bern)

Mit dem SoNav-System setzt die Rhovica Neuroimaging AG neue Standards in der neurochirurgischen Notfallversorgung. Das miniaturisierte Ultraschallverfahren ermöglicht die präzise Platzierung von EVD-Hirnkathetern direkt am Patientenbett. SoNav verkürzt die Katheterplatzierung um bis zu 45 Minuten, erhöht die Sicherheit, da keine mehrfachen Versuche notwendig sind, und senkt die Kosten pro Patient im Durchschnitt um rund CHF 2’100. Damit adressiert das System einen zentralen klinischen Bedarf: bessere Behandlungsergebnisse bei gleichzeitig tieferen Spitalkosten.

Über den Ypsomed Innovation Award

Der Ypsomed Innovation Award wird seit 2007 vergeben. Die Preissumme beträgt 50‘000 Franken für das Siegerteam und jeweils 25‘000 Franken für die beiden weiteren prämierten Projekte. Ziel der Stiftung ist es, innovative und unternehmerische Teams an Fachhochschulen und Universitäten mit Bezug zur Hauptstadtregion zu motivieren, bei ihrer Forschung Marktbedürfnisse zu berücksichtigen und ihre Entwicklungen in marktfähige Produkte oder Dienstleistungen zu überführen. Der nächste Ypsomed Innovation Award wird im Sommer 2026 ausgeschrieben. Die Preisverleihung des Ypsomed Innovation Award 2027 findet am 21. Januar 2027 statt. (Ypsomed/mc/hfu)

Alle Informationen zum Ypsomed Innovation Award gibt es unter www.ypsomedinnovationaward.ch.