Wolfgang Platz steigt als Investor und Advisor bei WeAreDevelopers ein

Berlin – WeAreDevelopers, die globale Plattform für Developer, KI-Expertinnen und Tech-Entscheider, gewinnt mit Wolfgang Platz einen hochkarätigen Investor und Beirat. Als Gründer von Tricentis hat Platz eines der erfolgreichsten Enterprise-Software-Unternehmen Europas aufgebaut und zu einem weltweit führenden Anbieter im Software-Testing skaliert. Seine unternehmerische Erfahrung und sein strategischer Blick auf internationales Wachstum stärken die nächste Entwicklungsphase von WeAreDevelopers entscheidend.

Im Laufe seiner Karriere hat Platz Innovationen geprägt, die heute bei zahlreichen Fortune-500-Unternehmen eingesetzt werden. Er bringt umfassende Expertise in der Skalierung europäischer Technologieunternehmen zu globalen Marktführern mit.

Heute konzentriert sich Platz auf Investments und die strategische Beratung wachstumsstarker Technologieunternehmen. Dabei unterstützt er Gründerinnen und Führungsteams gezielt beim Aufbau skalierbarer Geschäftsmodelle und nachhaltiger Wachstumsstrategien.

„WeAreDevelopers hat eine aussergewöhnliche, globale Community aufgebaut – bestehend aus den Menschen, die die Zukunft von Software aktiv gestalten. Die Kombination aus einer starken digitalen Plattform und einem der weltweit führenden Entwickler-Events bietet enormes Skalierungspotenzial. Ich bin überzeugt, dass dieses Team daraus ein marktprägendes Unternehmen formen kann, und freue mich darauf, diesen Weg aktiv zu begleiten“, sagt Wolfgang Platz, Gründer von Tricentis und Investor bei WeAreDevelopers.

„Wolfgang hat gezeigt, wie man aus Europa heraus ein global erfolgreiches Enterprise-Software-Unternehmen aufbaut. Genau an diesem Punkt stehen wir jetzt. Mit ihm als Investor und Advisor gewinnen wir nicht nur strategische Klarheit, sondern vor allem operative Erfahrung in den entscheidenden Bereichen: Enterprise Go-to-Market, internationale Expansion und nachhaltiges, produktgetriebenes Wachstum“, sagt Sead Ahmetovic, CEO und Co-founder von WeAreDevelopers. (WeAreDevelopers/mc/hfu)

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