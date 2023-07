Glencore übernimmt Kupfer- und Goldmine «Mara» vollständig

EU stellt Ländern in Südamerika Milliardeninvestitionen in Aussicht

Aus der EU sollen bis Ende 2027 mehr als 45 Milliarden Euro an Investitionen in Partnerländer in Lateinamerika und der Karibik fliessen. Das Geld soll nach EU-Angaben vom Montag unter anderem dazu beitragen, die Versorgung Europas mit kritischen Rohstoffen wie Lithium zu sichern.