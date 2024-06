Grossprojekt: Neue Gepäcksortieranlage am Flughafen Zürich in Betrieb

Zürich – Sieben Jahre nach Projektstart sind die Hauptarbeiten an der neuen Gepäcksortieranlage am Flughafen Zürich erfolgreich abgeschlossen werden. Die Realisierung der neuen Anlage ist das grösste in den vergangenen Jahren umgesetzte Bauprojekt am Flughafen Zürich.

Die neue Gepäcksortieranlage ersetzt die alte Anlage, deren Teile das Ende des Lebenszyklus erreicht hatten. Die Umstellung von der alten auf die neue Anlage lief seit November 2023 und erforderte eine umfangreiche und kontinuierliche Überwachung und einen hohen Personal- und Planungsbedarf. Jeden Tag durchlaufen im Durchschnitt 30‘000 Gepäckstücke die Anlage, an Spitzentagen sind es bis zu 50‘000.

Letzte Bauphase bis 2027

Nach Abschluss der Hauptarbeiten ist das Projekt aber noch nicht vollständig abgeschlossen. Im Herbst 2024 folgt die Ablösung der alten Infrastruktur im Verbindungstunnel in Richtung Dock E sowie der Gepäcksortieranlage im Dock E. Der vollständige Ersatz der alten Anlage wird bis 2027 abgeschlossen sein sollen. Dann verfügt der Flughafen Zürich über eine komplett erneuerte Gepäcksortieranlage mit rund 25 Kilometer Förderstrecke, 5500 Motoren und 5600 Sensoren. Insgesamt rechnet die Flughafen Zürich AG mit Investitionen von rund 450 Mio Franken. Die Anlage wird für die nächsten 20 bis 25 Jahre in Betrieb bleiben. (mc/pg)