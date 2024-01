Helvetic Airways nimmt vier Embraer E195-E1 in die Flotte auf

Zürich – Die Schweizer Regionalairline Helvetic Airways erweitert per Sommer 2024 ihre Flotte um vier Embraer E195-E1 und wächst damit auf insgesamt 22 Flugzeuge. Für die vier 122-plätzigen Maschinen wurde eine mehrjährige Leasingvereinbarung mit Azorra unterzeichnet.

Die Flugzeuge Jahrgang 2011 werden voraussichtlich anfangs des zweiten Quartals 2024 zur Flotte stossen. Die vier Maschinen verfügen über ein brandneues und modernes Interieur mit insgesamt 122 Sitzplätzen in der bekannten 2-2-Konfiguration. Mit den vier zusätzlichen Maschinen wächst die Flotte von Helvetic Airways per Sommerflugplan 2024 auf insgesamt 22 Flugzeuge an: vier Embraer E195-E2, acht E190-E2 sowie sechs E190 und vier E195.

Einsatz auf dem bestehenden Flugnetz

Wie die zwei im Sommer 2023 eingeflotteten Embraer E190 setzt Helvetic Airways auch die vier grösseren E195 auf dem bestehenden Flugnetz ein. «Die vier komplett rekonfigurierten und modernisierten Flugzeuge werden unsere bestehende Flotte ideal ergänzen. Sie werden es uns erlauben, den Flugplan auch unter den momentan herausfordernden Rahmenbedingungen stabil zu halten und unseren Kunden eine hohe Zuverlässigkeit, Planungssicherheit und vor allem Pünktlichkeit zu gewährleisten», sagt Helvetic Airways-CEO Tobias Pogorevc. (pd/mc/pg)

