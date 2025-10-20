Holcim übernimmt Xella für 1,85 Milliarden Euro

Zürich – Holcim übernimmt Xella, einen europäischen Anbieter nachhaltiger und innovativer Wandbausysteme mit einem für 2025 erwarteten Umsatz von rund einer Milliarde Euro. Zu Xella gehören die Marken Ytong, Silka, Hebel und Multipor.

Das Unternehmen beschäftigt über 4000 Mitarbeitende und ist in 21 europäischen Märkten aktiv. Mit der Übernahme stärkt Holcim das Angebot im Bereich nachhaltige Bauprodukte und erschliesst zusätzliche Cross- und Systemverkaufsmöglichkeiten.

Der Kaufpreis beträgt 1,85 Milliarden Euro. Der Abschluss der Transaktion wird für die zweite Jahreshälfte 2026 erwartet. (awp/mc/ps)