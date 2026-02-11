HR FESTIVAL europe: Future Skills – BLT zündet den Lern-Turbo für 600 Mitarbeitende

Zürich – Die BLT (Baselland Transport AG) räumt mit dem Mythos auf, dass ÖV-Unternehmen altmodisch und verstaubt sind. Unter dem Leitmotiv „Wir machen vorwärts“ setzt die Organisation auf einen klaren Wertekompass, der von der neuen Geschäftsleitung strategisch verankert wurde – und heute die Basis für echtes Vorwärtskommen bildet.

In dieser Keynote zeigt das Projektteam, wie ein ÖV-Unternehmen mit Schichtbetrieb, dezentralen Arbeitseinsätzen und einem hohen Anteil an betriebsnahen Fachkräften eine gemeinsame Kultur entwickelt: mit einfachen, pragmatischen und wirkungsvollen Tools, die von einem wertebasierten Kompetenzmodell, daraus abgeleiteten Führungsprinzipien, einem neues Leadership-Programm bis hin zum von Grund auf neu gedachten physischen und digitalen BLT-Campus reichen.

Im Zentrum stehen Teamgeist, Innovation, Leidenschaft, Umsetzungsstärke, Kundenbegeisterung – Werte, die die BLT schon über viele Jahre prägen, im Alltag erlebbar sind und allen Mitarbeitenden Orientierung geben. Zentral in der Entwicklung dieser gelebten Wertekultur, die seit einigen Jahren eine Modernisierung erlebt, ist die „Vorwärtszeit“: Alle Mitarbeitenden erhalten pro Woche eine Stunde Lernzeit, um sich und die Organisation gezielt weiterzuentwickeln und Future Skills aufzubauen.

Damit schafft die BLT etwas, was in der Branche bisher kaum möglich schien – einen strukturierten Lernraum mitten im Schichtbetrieb, der die gesamte Organisation in Bewegung bringt. Erfahren Sie, wie die BLT es schafft, alle mitzunehmen, Komplexität zu reduzieren und eine Botschaft zu leben, die simpel klingt – aber tief wirkt: Wir machen vorwärts.

„Das Projektteam gibt Einblicke in den gemeinsam mit MaxBrain entwickelten BLT-Campus – und zeigt, warum Unternehmen weltweit in die Region Basel kommen, um zu lernen, wie ein kleines Team mit begrenzten Ressourcen und grossem Pioniergeist neue Massstäbe für Zukunft und Innovation setzt.“ (HR FESTIVAL/mc/hfu)