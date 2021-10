IAR Group Holding AG erwirbt per sofort die Bachmann Engineering AG

Zofingen – Die neu gebildete IAR Group Holding AG, «Industrial Automation & Robotics Group», erwirbt per sofort die Bachmann Engineering AG und zwei weitere Automationsunternehmen in Portugal und den USA. Ziel ist, die Stärken der drei erfolgreichen Unternehmen zu nutzen, um in neue Branchen und geographische Märkte zu expandieren.

Das auf Automations- und Robotikanlagen spezialisierte Unternehmen Bachmann Engineering AG aus Zofingen (AG) gehört per sofort zur neu gebildeten «IAR Group Holding AG» (IAR Group) mit Sitz in Köniz (BE). Hinter der IAR Group, die vor kurzem nebst der Bachmann Engineering AG auch das portugiesische Unternehmen Zeugma S.A. und das in den USA tätige Unternehmen Automation Specialist Services LLC gekauft hat, stehen Unternehmerpersönlichkeiten aus den verschiedensten Branchen.

«Wachstum aus eigener Kraft wird zunehmend schwierig»

«Ich bin überzeugt davon, dass der Eigentümerwechsel grosse Wachstumschancen bietet», sagt Roger A. Bachmann, ehemaliger Inhaber der Bachmann Engineering AG. Bereits im Februar 2020 hatte Bachmann die Führung des Unternehmens Marc Strub übergeben und sich seither sukzessive aus dem Tagesgeschäft zurückgezogen. «Das Unternehmen hat sich positiv entwickelt, ist nun aber an einem Punkt, an dem ein Wachstum aus eigener Kraft zunehmend schwierig wird», kommentiert Bachmann. «Die vergangene Finanzkrise, die Frankenstärke und die Corona-Pandemie haben mich darin bestärkt, dass eine Expansion in neue Branchen und eine internationale Vernetzung unumgänglich sind.» Aus diesem Grund hat sich Bachmann zum Verkauf des Unternehmens an die IAR Group entschlossen.

Geschäftsleitung bleibt bestehen

Für Marc Strub, der CEO der Bachmann Engineering AG bleibt und Einsitz in die Leitung der IAR Group nehmen wird, ist der Eigentümerwechsel eine spannende Herausforderung: «Ich freue mich darauf, die Chancen und Kontakte nutzen zu können, die sich in der neuen Gruppen-Struktur bieten.» Auch die bisherigen Geschäftsleitungsmitglieder, Michael Wernli und David Lang, verbleiben in der Geschäftsleitung.

Kontinuität als Voraussetzung für Wachstum

Dies ist ein wichtiger Teil der Strategie der IAR Group: «Wir setzen auf Kontinuität», sagt Group CEO Sébastien Perroud. «Nur so können wir die Stärken der verschiedenen Firmen zusammenführen und neue Branchen und geographische Märkte erschliessen.» Für das von der IAR Group angestrebte Wachstum seien das Know-how und die Erfahrung der bestehenden Mitarbeitenden zentral, erklärt Perroud. Er ist überzeugt, dass die drei Unternehmen über ein enormes Zukunftspotenzial verfügen, das im Rahmen der IAR Group ausgeschöpft werden kann: «Wir bewegen uns in einem Wachstumsmarkt und können diesem innovative, skalier- und adaptierbare Automationslösungen bieten.» (IAR/mc/hfu)