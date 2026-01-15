Implenia gewinnt Aufträge für Brücken und Tunnel in Deutschland und Norwegen

Dietikon – Der Baukonzern Implenia hat in Deutschland und Norwegen neue Aufträge für drei Brückenprojekte und einen innerstädtischen Autobahntunnel gewonnen. Das gesamte Auftragsvolumen beläuft sich auf rund 350 Millionen Euro.

Die Projekte unterstrichen den strategischen Fokus der Gruppe auf grosse und technisch anspruchsvolle Bauvorhaben. Gleichzeitig festigten sie die Position von Implenia im Bereich der Verkehrsinfrastruktur, heisst es in der Mitteilung vom Donnerstag.

Brückenprojekte in Deutschland

Konkret erhielt Implenia den Zuschlag für den Neubau der Neuen Peenebrücke Wolgast in Deutschland, welche die Insel Usedom mit dem Festland verbindet. Die rund 1,4 Kilometer lange Zügelgurtbrücke zählt gemäss Mitteilung zu den grössten ihrer Art in Europa und soll bis Anfang 2030 fertiggestellt werden.

Ebenfalls in Deutschland ist Implenia am Ersatzneubau der Mainbrücke Marktbreit auf der Autobahn A7 beteiligt. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis 2033.

Projekte in Norwegen und Frankfurt

In Norwegen wurde Implenia mit dem Neubau der Lågen-Brücke auf der Autobahn E6 nördlich von Lillehammer beauftragt. Die 552 Meter lange Brücke wird im Taktschiebeverfahren errichtet, um die Eingriffe in das ökologisch sensible Lågen-Delta möglichst gering zu halten, wie es in der Mitteilung heisst.

Zudem ist Implenia Teil einer Arbeitsgemeinschaft für den Neubau des innerstädtischen Autobahntunnels Riederwald in Frankfurt am Main. Der rund 1,1 Kilometer lange Tunnel bilde das Kernstück eines wichtigen Autobahn-Lückenschlusses im Osten der Stadt und soll in etwa drei Jahren fertiggestellt werden. (awp/mc/ps)