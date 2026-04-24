Inficon erhöht nach starkem ersten Quartal den Ausblick

Bad Ragaz – Das Messtechnikunternehmen Inficon hat im ersten Quartal 2026 wie erwartet etwas mehr umgesetzt, aufgrund der tieferen Marge aber weniger verdient. Der Ausblick für das Gesamtjahr wurde indes erhöht.

In den ersten drei Monaten 2026 stieg der Umsatz um gut 14 Prozent auf 181,0 Millionen US-Dollar, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Alle Marktsegmente bis auf Security & Energy hätten starkes Wachstum gezeigt. Der Auftragseingang habe sich ebenfalls stark entwickelt, die book-to-bill Ratio lag klar über 1.

Hingegen fiel der Betriebsgewinn (EBIT) um 8 Prozent auf 29,4 Millionen Dollar. Die entsprechende Marge erreichte mit 16,3 Prozentpunkten nicht das Niveau des Vorjahres (20,2 Prozent). Sie wurde allerdings von Einmaleffekten in Höhe von rund 3 Prozentpunkten belastet, erklärte das Unternehmen.

Auch der Reingewinn liegt mit 23,1 Millionen Dollar um 7 Prozent unter dem Vorjahreswert. Mit den Zahlen hat Inficon die Erwartungen der Analysten gemäss dem AWP-Konsens beim Umsatz übertroffen, bei EBIT und Reingewinn in etwa erfüllt.

Die Bilanz zeige derweil weiterhin eine solide Finanzposition, mit einer Eigenkapitalquote von 74,1 Prozent.

Segmente überwiegend stark

Das grösste Segment Semiconductor & Vacuum Coating habe mit einem Plus von 23,5 Prozent auf 95 Millionen Dollar ein starkes Umsatzwachstum gezeigt und über die Hälfte des Gesamtumsatzes erzielt. Im Bereich General Vacuum kletterte der Umsatz um 20,3 Prozent auf 48,2 Millionen.

Der Bereich Refrigeration, Air Conditioning and Automotive erreichte ein geringeres Umsatzplus von 2,7 Prozent auf 34,7 Millionen Dollar und beim kleinsten Segment Security & Energy sind die Verkäufe indes aufgrund der Saisonalität und des Timings grosser öffentlicher Aufträge deutlich um fast 60 Prozent gesunken auf noch 3,1 Millionen, wie aus der Präsentation hervorgeht.

Ausblick erhöht

Aufgrund der positiven Aussichten in den meisten Zielmärkten, des starken Auftragseingangs und anhaltender operativer Fortschritte hebt Inficon seine Jahresprognose an.

Neu wird ein Umsatz von 710 bis 750 Millionen Dollar nach zuvor 680 bis 720 Millionen erwartet. Auch die Spanne für die Betriebsgewinnmarge wird auf 18 bis 20 Prozent von zuvor 17 bis 19 Prozent angehoben. (awp/mc/pg)