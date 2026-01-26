Inficon erreicht Jahresziele 2025

Bad Ragaz – Inficon hat im Geschäftsjahr 2025 beim Umsatz leicht zugelegt und bei der Profitabilität einen Rücksetzer erlitten. Die firmeneigenen Prognosen wurden damit erreicht.

Auf Basis vorläufiger, noch nicht auditierter Zahlen, erwartet das Ostschweizer Messtechnikunternehmen einen Umsatz in Höhe von 673,7 Millionen US-Dollar, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Im Jahr davor hatte Inficon 671,0 Millionen umgesetzt.

Das eigene Zielband von 660 bis 680 Millionen wurde damit getroffen. Inficon hatte die Prognose zum dritten Quartal wegen schlecht laufender Geschäfte in China und den USA leicht gesenkt.

Schlechtere Profitabilität

Den Betriebsgewinn (EBIT) für 2025 beziffert das Unternehmen auf 112,3 Millionen Dollar – nach 136,0 Millionen im Vorjahr. Die Betriebsgewinnmarge erreichte somit rund 16,7 Prozent und lag damit im Rahmen des Zielbands von 16 bis 17 Prozent. 2024 hatte die Marge noch bei 20,3 Prozent gelegen.

Detaillierte Jahresergebnisse wird Inficon am 24. März publizieren. (awp/mc/ps)