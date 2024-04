Inficon verbucht im ersten Quartal weniger Umsatz aber mehr Gewinn

Bad Ragaz – Das Messtechnikunternehmen Inficon hat im ersten Quartal etwas weniger umgesetzt, dafür aber mehr verdient. Die Guidance für das Gesamtjahr wurde bestätigt.

In den ersten drei Monaten 2024 sank der Umsatz von Inficon leicht um 2,5 Prozent auf 154,2 Millionen US-Dollar, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Unter Berücksichtigung der negativen Währungseinflüsse in Höhe von 0,4 Prozentpunkten lag das Umsatzminus bei 2,1 Prozent.

Die Verkäufe haben sich laut Mitteilung aufgrund der kurzfristig schwächeren Marktdynamik etwas verringert. Vor allem das asiatische Halbleitergeschäft habe zu Beginn des Jahres geschwächelt. Der Umsatz sank dort um 12 Prozent, wohingegen Europa (+2,5%) und Amerika (+9,4%) zulegen konnten.

Bei den Gewinnzahlen sieht es trotzdem besser aus. So steigerte Inficon den Betriebsgewinn (EBIT) auf 31,3 Millionen Dollar nach 30,0 Millionen im Vorjahresquartal. Auch die entsprechende Marge verbesserte sich um 1,3 Prozentpunkte auf nun 20,3 Prozent.

Unter dem Strich resultiert ein Reingewinn von 25,6 Millionen Dollar (VJ 22,1 Mio). Mit den Zahlen konnte Inficon die Erwartungen der Analysten bei EBIT und Gewinn übertreffen, blieb aber beim Umsatz etwas hinter den Schätzungen zurück.

Wachstum in den meisten Geschäftsbereichen

In drei seiner vier Geschäftsfelder konnte Inficon den Umsatz im ersten Quartal im Jahresvergleich steigen. Besonders deutlich war das Plus mit fast 50 Prozent im Segment «Security & Energy», das jedoch vergleichsweise klein ist. Der Bereich «General Vacuum» wuchs um 4,0 Prozent und «Refrigeration, Air Conditioning, and Automotive» um 7,5 Prozent.

Dagegen gingen die Verkäufe im grössten Bereich «Semiconductor & Vacuum Coating» um 15,0 Prozent zurück. Insbesondere in China liefen die Geschäfte schwächer als im Vorjahr. Die Aussichten seien jedoch weiterhin vielversprechend, hiess es weiter.

Guidance bestätigt

Mit Blick auf das laufende Geschäftsjahr 2024 zeigte sich das Management weiterhin optimistisch. Der Auftragseingang sei solide und insbesondere in der zweiten Jahreshälfte sollen sich die Geschäfte wieder beleben.

Das Unternehmen bestätigt daher seine Umsatzguidance von 650 bis 700 Millionen Dollar. Auch die Betriebsgewinnmarge soll unverändert bei «rund 20 Prozent» zu liegen kommen. Zur Einordnung: 2023 hatte Inficon 673,7 Millionen Dollar umgesetzt und dabei eine EBIT-Marge von 20,1 Prozent erzielt. (awp/mc/pg)